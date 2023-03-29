天水圍女中學生疑遭同學非禮 涉事男童4宗罪周五提堂

天水圍一間中學的13歲女生疑遭同校一名男同學非禮，女童母親去年8月報警求助，警方經調查後，一名13歲少年同日涉嫌「非禮」被捕，至前日被落案4項罪名，案件周五(31日)提堂。

女童母親去年8月8日向警方報案，指其就讀於天水圍一間中學的13歲女兒，去年曾多次被同校一名學生在校內作出猥褻行為。警方即時展開調查，同日以涉嫌「非禮」拘捕一名13歲少年，其後被捕人士獲准保釋候查。

事件發生近半年，至近期連日來經傳媒報道，警方最新回應指，前日(27日)收到律政司意見後，該名13歲男童已被控兩項「普通襲擊」罪、一項「非禮」罪及一項「企圖非禮」罪，案件於周五(31日)在屯門裁判法院提堂。

事件引發社會關注，女童母親日前接受傳媒訪問時透露，事發後女兒只肯上網課，不肯再回校上學；並認為校方未有正視問題，只是不斷催促女兒回校上課。而涉事男童父親日前主動聯絡傳媒，認為事件非真有其事，並指校方事發後處理手法有問題，至周日(26日)才就事件發聲明，但卻未有完全交代整件事。

涉事學校周日於學校家長網發聲明回應，指去年8月8日接獲女生家長通知疑似非禮事件，但校方翻查校內閉路電視，卻未發現如女童家長所描述的情況，強調會積極配合警方調查，望能水落石出。