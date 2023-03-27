天水圍13歲女生疑遭男同學非禮　學校﹕翻查CCTV無家長描述情況

一名13歲女學生疑遭同齡男同學非禮。日前有媒體報道指，該名13歲女學生就讀於天水圍一間中學，去年8月向家長哭訴在校內多次遭同一名男同學非禮，被人從後抱腰及企圖拉入廁所，父母大驚報警。而女學生事後亦一直不敢回校上課，只能以網課模式上堂。惟女學生父母控訴學校以及警方均沒有積極跟進事件，校方更只一直催促女學生回校上課。
翻查CCTV無家長描述情況
涉事中學今日回覆傳媒時表示，校方於去年8月8日接獲該女學生的家長告知，懷疑女兒於校內被同班男同學非禮。學校根據女生家長提供的資料，立即翻查相關的閉路電視記錄，但並沒有發現兩名學生在校園發生與女學生家長所描述的情況。惟校方為確保事件最終能水落石出，積極配合警方調查。警方亦到校搜證及取走閉路電視記錄作進一步調查。由於事件已交由警方處理，學校不便就案情作出其他回應。
校方又表示在事件發生後，已即時啟動危機處理小組，社工及教育局教育心理學家亦持續跟進涉事學生的情況及作出支援，並向校方作出建議。社工於每次會面後均有記錄存檔，記錄學生的反應和家長的回應。
警方接報同日拘捕13歲男童
警方昨日回覆傳媒時指，去年8月8日接獲一名女子報警求助，指其13歲女兒曾多次被一名同校學生在校內作出猥褻行為，警方接報後將案件列作「非禮」處理，同日拘捕一名13歲男童，案件交由元朗警區刑事調查隊第9隊調查，案件仍在調查中，該名被捕男童已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。
警方指一直與受害人家長聯絡
警方表示，一直有與受害人家長保持溝通，並跟他們面談及告知有關調查進度及解釋相關程序。警方於上月14日更就案件與受害人家長於天水圍警署會面商討調查進度，警方本月初就案件向律政司徵詢法律意見。