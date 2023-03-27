天水圍13歲女生疑遭男同學非禮　學校﹕翻查CCTV無家長描述情況

一名13歲女學生疑遭同齡男同學非禮。日前有媒體報道指，該名13歲女學生就讀於天水圍一間中學，去年8月向家長哭訴在校內多次遭同一名男同學非禮，被人從後抱腰及企圖拉入廁所，父母大驚報警。而女學生事後亦一直不敢回校上課，只能以網課模式上堂。惟女學生父母控訴學校以及警方均沒有積極跟進事件，校方更只一直催促女學生回校上課。

翻查 CCTV 無家長描述情況

涉事中學今日回覆傳媒時表示，校方於去年8月8日接獲該女學生的家長告知，懷疑女兒於校內被同班男同學非禮。學校根據女生家長提供的資料，立即翻查相關的閉路電視記錄，但並沒有發現兩名學生在校園發生與女學生家長所描述的情況。惟校方為確保事件最終能水落石出，積極配合警方調查。警方亦到校搜證及取走閉路電視記錄作進一步調查。由於事件已交由警方處理，學校不便就案情作出其他回應。