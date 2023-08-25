天瑜爸爸患惡性肌肉瘤再確診肺癌三期：是上天巧妙安排

女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人至今逾3年，天瑜於6月時度過了8歲生日。一直為愛女天瑜勞碌奔波的天瑜爸爸，早前確診患惡性腫瘤，並懷疑擴散至肺部。他近日做電子掃描，結果顯示原來並非有癌細胞擴散，而是同時患上原發性肺腺癌，天瑜爸爸卻認為是「上天巧妙安排」。

天瑜爸爸證實同時患上兩癌症

天瑜爸爸於7月份確定手臂上的為惡性腫瘤，而肺部淋巴和甲狀腺都有可疑亮點，醫生起初懷疑擴散至肺部。據悉，天瑜爸爸經再次檢查後，在周一（21日）回威爾斯親王醫院覆診時獲告知，肺部的可疑亮點原來不是癌細胞擴散，而是患上原發性肺腺癌第二期尾至三期，現時肺部的癌細胞只擴散到淋巴，沒擴散到遠端器官。