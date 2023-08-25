天瑜爸爸患惡性肌肉瘤再確診肺癌三期：是上天巧妙安排

女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人至今逾3年，天瑜於6月時度過了8歲生日。一直為愛女天瑜勞碌奔波的天瑜爸爸，早前確診患惡性腫瘤，並懷疑擴散至肺部。他近日做電子掃描，結果顯示原來並非有癌細胞擴散，而是同時患上原發性肺腺癌，天瑜爸爸卻認為是「上天巧妙安排」。
天瑜爸爸證實同時患上兩癌症
天瑜爸爸於7月份確定手臂上的為惡性腫瘤，而肺部淋巴和甲狀腺都有可疑亮點，醫生起初懷疑擴散至肺部。據悉，天瑜爸爸經再次檢查後，在周一（21日）回威爾斯親王醫院覆診時獲告知，肺部的可疑亮點原來不是癌細胞擴散，而是患上原發性肺腺癌第二期尾至三期，現時肺部的癌細胞只擴散到淋巴，沒擴散到遠端器官。
天瑜爸爸慶幸及早發現患有肺癌
天瑜爸爸形容消息是「不幸中之大幸」，如果手臂的惡性腫瘤擴散至肺部，會很難醫治；癌細胞只擴散到肺淋巴，但沒擴散到遠端器官，也是不幸中之大幸；而且如非手臂有惡性腫瘤，自己亦不會照電子掃描，就不會及早發現患有肺癌。他解釋，因為肺癌沒有先兆，平時是很難發現，故認為今次是「上天巧妙」安排。
感謝相關醫生協助申請慈善基金
他表示，手臂的惡性腫瘤會先用電療電小再去做手術切除，他又透露獲得「仁醫」相助，下周會到仁安醫院接受電療，相關醫生更協助自己申請慈善基金，贊助自己手臂惡性腫瘤的電療費用；至於肺癌方法，現時已抽血檢查，並已將血液送去新加坡檢測，屆時會考慮用標靶藥或免疫治療。