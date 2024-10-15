天眼直擊｜荃灣工廈單位疑遭爆竊　損失50隻「東部箱龜」總值500萬元 (更新)

荃灣一幢工廈發生盜竊案。今日(15日)早上10時07分，德士古道142號隆盛工廠大廈23樓一個單位，遭賊人撬毀大門後潛入爆竊，偷走單位內大批龜隻。

用戶報稱損失約50隻龜

警方接報後到場調查，案發後單位內還有2隻狗及部分龜在膠箱內飼養。單位40歲陳姓負責人點算後，報稱損失約50隻「東部箱龜」，總值約500萬元。警方初步調查相信，賊人從正門潛入單位偷龜，正在追緝涉案賊人，案件由荃灣刑事調查隊第三隊跟進。

網上其後流傳一段相信是案發經過的閉路電視片段，可見3名身穿黑衣黑褲的男子，早上8時許進入單位，把膠箱內的「東部箱龜」逐一放入帶來的多個黑色手提袋，其後更有人把整個用作飼養「東部箱龜」的膠箱取走，整個犯案過程歷時約3分半鐘。