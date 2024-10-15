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2024-10-15 17:40:24

天眼直擊｜荃灣工廈單位疑遭爆竊　損失50隻「東部箱龜」總值500萬元 (更新)

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（fb「香港突發事故報料區」截圖）

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荃灣一幢工廈發生盜竊案。今日(15日)早上10時07分，德士古道142號隆盛工廠大廈23樓一個單位，遭賊人撬毀大門後潛入爆竊，偷走單位內大批龜隻。

用戶報稱損失約50隻龜

警方接報後到場調查，案發後單位內還有2隻狗及部分龜在膠箱內飼養。單位40歲陳姓負責人點算後，報稱損失約50隻「東部箱龜」，總值約500萬元。警方初步調查相信，賊人從正門潛入單位偷龜，正在追緝涉案賊人，案件由荃灣刑事調查隊第三隊跟進。

網上其後流傳一段相信是案發經過的閉路電視片段，可見3名身穿黑衣黑褲的男子，早上8時許進入單位，把膠箱內的「東部箱龜」逐一放入帶來的多個黑色手提袋，其後更有人把整個用作飼養「東部箱龜」的膠箱取走，整個犯案過程歷時約3分半鐘。

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「東部箱龜」屬二級瀕危物種

香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊接受《am730》查詢指，案中被盜的「東部箱龜」本身是二級瀕危物種，飼養人需要持有牌照或來源證明，身價會基於品種、色澤、健康程度和大細等，介乎數千元至十萬元。

楊翠珊稱，香港兩棲及爬蟲協會是漁護署動物福利機構之一，過往曾接獲政府轉介的數十隻走私「東部箱龜」，形容不法分子會以虐待方式飼養，通常接收到的「東部箱龜」身體都較虛弱。她續指出，這批「東部箱龜」本身有合法的牌照，但被人盜去後牌照便已失效，又呼籲市民不要在市場上貪平購買「東部箱龜」和鼓勵領養。

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