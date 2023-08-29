天眼直擊｜荃灣扒手3人組遮陣掩護犯案　兩內地男落馬洲口岸落網明提堂 (有片)

荃灣有扒手出沒犯案，犯案手法被店舖外的閉路電視拍下。網上流傳片段，一名拖購物車孭背嚢的女子，沿荃灣沙咀道步行期間，遭後方3名男子緊隨，其中一人伸手到女子的背嚢企圖盜竊財物，幸路邊店舖櫥窗反光疑揭露犯案驚動女子，3扒手見事敗離去。女子事後報警處理，警方現正追緝在逃3名涉案男子。

社交平台Facebook流傳一段約23秒長短片，顯示當時為周一下午4時25分，一名拖購物車孭背嚢的女子，沿荃灣沙咀道步行，後方遭3名男子以「品」字形緊隨，較前方男子多次伸手入女子背嚢，較後方的兩名男子一左一右打開雨傘疑似為落手男子作掩護。在落手男子在背嚢抽出一件物件時，女子側頭望向路經店舖的櫥窗，疑似透過櫥窗反光發現事件，落手男子隨即縮手，背嚢物件似乎未有取出，影片在此完結。

落馬洲口岸拘兩內地男明日提堂

警方表示，荃灣警區上周一(21日)接獲市民報案，指於荃灣沙嘴道被3名手持雨傘的男子企圖打開其背囊盜竊，該3名男子事敗後逃去。報案人沒有金錢損失。警方根據線報及深入調查後，昨晚在落馬洲口岸拘捕兩名分別26歲及48歲的內地男子，並檢獲被捕人犯案時所穿着的衣物及相關雨傘。兩名被捕人已被控各一項「企圖盜竊」罪，案件將於明日(30日)上午在西九龍裁判法院提堂。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方又指，近日留意到有多宗手法類近的案件發生。扒竊集團會在人流密集的購物地點犯案，亦會在人稀疏的街道上尋找及尾隨目標，並利用物品遮掩作偷竊。警方會加強執法及採取情報主導行動以打擊扒竊集團。警方提醒市民，外出時應保管好自己的財物，提高警覺，並提防扒手跟蹤及扒竊，免招損失。