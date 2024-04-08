天眼直擊｜荃灣現「找錢黨」　普通話男秒速對摺偷走500元(有片)

荃灣疑現「找錢黨」，一名操普通話的男子上周六（6日）到荃灣南豐中心一間手機配件店，拿出千元紙幣購買產品。在店員找續後，男子疑趁機將其中一張500元紙幣對摺藏在掌心偷走，隨後又以太貴為由不買，取回自己原先支付的千元紙幣。店舖最終損失500元，店主查看天眼揭發事件並在社交平台發文，提醒其他店家提高警覺。

荃灣疑現「找錢黨」，一名操普通話的男子上周六（6日）到荃灣南豐中心一間手機配件店，拿出千元紙幣購買產品。在店員找續後，男子疑趁機將其中一張500元紙幣對摺藏在掌心偷走，隨後又以太貴為由不買，取回自己原先支付的千元紙幣。店舖最終損失500元，店主查看天眼揭發事件並在社交平台發文，提醒其他店家提高警覺。

天眼影片顯示當日下午4時許，當時店內只有一名年輕女店員，該名半光頭男子在近門口位置挑選了一款約數十元的充電線，並以一張1,000元鈔票要求找贖，期間以普通話不斷叫女店員「便宜點」但被拒絕，女職員隨後將約900元找續交予男子手上，男子將紙幣攤開在對方面前點算，在確認款項正確後，他突然開始議價，同時右手偷偷有所動作，疑將最底部的500元紙幣偷偷對摺，藏在掌心偷走。之後他突稱價錢太貴不買貨品，將手中餘下的款項退還給女職員，再取回原先支付的千元鈔票，女店員不虞有詐未有點算款額。男子收到後，連同藏在掌心的500元紙幣一同放入褲內，之後走向店舖門口假意查詢其他貨品，此時女店員仍然不以為意，離開收銀處繼續招呼他，影片至此結束，整個過程僅約一分鐘。

店主表示該名男子手法非常純熟，又指店員工作經驗不多，因此「中招」。他強調並非要評論誰對錯，只想提醒各商家小心提防同類事件，他又稱未有報警，直言「有咩用？晒自己時間」。