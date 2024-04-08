熱門搜尋:
DSE 2024 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-08 13:07:42

天眼直擊｜荃灣現「找錢黨」　普通話男秒速對摺偷走500元(有片)

分享：
荃灣疑現「找錢黨」，一名操普通話的男子上周六（6日）到荃灣南豐中心一間手機配件店，拿出千元紙幣購買產品。在店員找續後，男子疑趁機將其中一張500元紙幣對摺藏在掌心偷走，隨後又以太貴為由不買，取回自己原先支付的千元紙幣。店舖最終損失500元，店主查看天眼揭發事件並在社交平台發文，提醒其他店家提高警覺。

荃灣疑現「找錢黨」，一名操普通話的男子上周六（6日）到荃灣南豐中心一間手機配件店，拿出千元紙幣購買產品。在店員找續後，男子疑趁機將其中一張500元紙幣對摺藏在掌心偷走，隨後又以太貴為由不買，取回自己原先支付的千元紙幣。店舖最終損失500元，店主查看天眼揭發事件並在社交平台發文，提醒其他店家提高警覺。

荃灣疑現「找錢黨」，一名操普通話的男子上周六（6日）到荃灣南豐中心一間手機配件店，拿出千元紙幣購買產品。在店員找續後，男子疑趁機將其中一張500元紙幣對摺藏在掌心偷走，隨後又以太貴為由不買，取回自己原先支付的千元紙幣。店舖最終損失500元，店主查看天眼揭發事件並在社交平台發文，提醒其他店家提高警覺。

天眼影片顯示當日下午4時許，當時店內只有一名年輕女店員，該名半光頭男子在近門口位置挑選了一款約數十元的充電線，並以一張1,000元鈔票要求找贖，期間以普通話不斷叫女店員「便宜點」但被拒絕 天眼影片顯示當日下午4時許，當時店內只有一名年輕女店員，該名半光頭男子在近門口位置挑選了一款約數十元的充電線，並以一張1,000元鈔票要求找贖，期間以普通話不斷叫女店員「便宜點」但被拒絕 天眼影片顯示當日下午4時許，當時店內只有一名年輕女店員，該名半光頭男子在近門口位置挑選了一款約數十元的充電線，並以一張1,000元鈔票要求找贖，期間以普通話不斷叫女店員「便宜點」但被拒絕 天眼影片顯示當日下午4時許，當時店內只有一名年輕女店員，該名半光頭男子在近門口位置挑選了一款約數十元的充電線，並以一張1,000元鈔票要求找贖，期間以普通話不斷叫女店員「便宜點」但被拒絕 職員隨後將約900元找續交予男子手上，男子將紙幣攤開在對方面前點算 職員隨後將約900元找續交予男子手上，男子將紙幣攤開在對方面前點算 職員隨後將約900元找續交予男子手上，男子將紙幣攤開在對方面前點算 職員隨後將約900元找續交予男子手上，男子將紙幣攤開在對方面前點算 他突然開始議價，同時右手偷偷有所動作，疑將最底部的500元紙幣偷偷對摺，藏在掌心偷走。 他突然開始議價，同時右手偷偷有所動作，疑將最底部的500元紙幣偷偷對摺，藏在掌心偷走。 他突然開始議價，同時右手偷偷有所動作，疑將最底部的500元紙幣偷偷對摺，藏在掌心偷走。 他突然開始議價，同時右手偷偷有所動作，疑將最底部的500元紙幣偷偷對摺，藏在掌心偷走。 他突然開始議價，同時右手偷偷有所動作，疑將最底部的500元紙幣偷偷對摺，藏在掌心偷走。 之後他突稱價錢太貴不買貨品，將手中餘下的款項退還給女職員，再取回原先支付的千元鈔票，女店員不虞有詐未有點算款額。男子收到後，連同藏在掌心的500元紙幣一同放入褲內，之後走向店舖門口假意查詢其他貨品，此時女店員仍然不以為意，離開收銀處繼續招呼他 之後他突稱價錢太貴不買貨品，將手中餘下的款項退還給女職員，再取回原先支付的千元鈔票，女店員不虞有詐未有點算款額。男子收到後，連同藏在掌心的500元紙幣一同放入褲內，之後走向店舖門口假意查詢其他貨品，此時女店員仍然不以為意，離開收銀處繼續招呼他 之後他突稱價錢太貴不買貨品，將手中餘下的款項退還給女職員，再取回原先支付的千元鈔票，女店員不虞有詐未有點算款額。男子收到後，連同藏在掌心的500元紙幣一同放入褲內，之後走向店舖門口假意查詢其他貨品，此時女店員仍然不以為意，離開收銀處繼續招呼他 之後他突稱價錢太貴不買貨品，將手中餘下的款項退還給女職員，再取回原先支付的千元鈔票，女店員不虞有詐未有點算款額。男子收到後，連同藏在掌心的500元紙幣一同放入褲內，之後走向店舖門口假意查詢其他貨品，此時女店員仍然不以為意，離開收銀處繼續招呼他

天眼影片顯示當日下午4時許，當時店內只有一名年輕女店員，該名半光頭男子在近門口位置挑選了一款約數十元的充電線，並以一張1,000元鈔票要求找贖，期間以普通話不斷叫女店員「便宜點」但被拒絕，女職員隨後將約900元找續交予男子手上，男子將紙幣攤開在對方面前點算，在確認款項正確後，他突然開始議價，同時右手偷偷有所動作，疑將最底部的500元紙幣偷偷對摺，藏在掌心偷走。之後他突稱價錢太貴不買貨品，將手中餘下的款項退還給女職員，再取回原先支付的千元鈔票，女店員不虞有詐未有點算款額。男子收到後，連同藏在掌心的500元紙幣一同放入褲內，之後走向店舖門口假意查詢其他貨品，此時女店員仍然不以為意，離開收銀處繼續招呼他，影片至此結束，整個過程僅約一分鐘。

店主表示該名男子手法非常純熟，又指店員工作經驗不多，因此「中招」。他強調並非要評論誰對錯，只想提醒各商家小心提防同類事件，他又稱未有報警，直言「有咩用？晒自己時間」。

網民稱「手勢純熟可以去做魔術師」

影片亦引起不少網民關注，有人稱「呢位大叔手勢好純熟喎」、「真係睇咗10次先睇到」、「條友手法好勁」、「可以去做魔術師」、「妹妹仔人生經驗少」。有人更認出影片中的男子是慣犯，「係佢！佢之前喺藍田都呃過我哋錢！」、「呢條友好似好多單」。

八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受