太平清醮旺爆長洲 飄色巡遊受歡迎 排長龍買平安包 商戶讚人流勝預期

一年一度的長洲太平清醮搶包山及飄色巡遊昨舉行，活動吸引大量遊客、市民捧場，中環碼頭早上10時已大排長龍。今年平安包均加價一元，有餅店解釋材料價格和員工薪金上升導致加價；而長洲商戶普遍認為人流不俗、較預期好；更有特意提早營業的宵夜店「一個朝早已經回本」。飄色巡遊則精彩且緊貼時事，有市民讚賞現場氣氛熱鬧，巡遊隊主題特別，但因太平清醮沒有連假，不會逗留觀賞搶包山。
昨日天氣雖達攝氏29度，但無阻數萬市民旅客專誠往長洲參與太平清醮盛會。新渡輪表示，截至昨晚8時，往來中環及長洲之總人次約為51,300，較去年同期約43,300人次，增加約18.5%。
每年太平清醮都會帶旺長洲，長洲紀念品店老闆楊先生指，原先預期今年太平清醮沒有連假，人流會大減，但昨早人流比預期多，與往年相若；相信是旅發局近期的推廣活動成功宣傳，料今年生意應不錯。他提到今年除了「平安包攬枕」推出全新顏色外，亦配合了旅發局早前無人機活動展示「太平清醮花牌」，推出花牌擺設。
平安包成本增 加價1元
不少市民到長洲都會買「平安包」祈求一家平安，昨日多間餅店亦大排長龍，一度出現「蒸唔切包」。今年平安包每個售11元、加價1元，郭錦記董事郭宇鈿解釋，近年麵粉、物流成本、師傅人工、原材料等都加價，「今年計過，(不加價)行不通，加一些幫補下」，不過他預料今年營業額跌一至兩成。至於明年會否再加價，他稱難以預測，「成本應該唔會都嘭嘭聲升」。
康蘭餅店負責人郭予泉亦表示，平安包已5年沒有調整價錢，「一蚊除開都唔係好多」。郭予泉又指，「(今年)預7萬個平安包，比舊年少1萬個」；但人流比想像中多，相信市道未受北上消費熱潮影響，料銷情較往年升一成。
長洲的餐廳亦坐滿客人，長洲宵夜店「隨緣」負責人表示，今年第一次在上午開始營業，出熱狗、漢堡及凍飲。她表示單是早上已回本，舖頭會開到晚上，相信飄色後生意更好。至於出租度假屋生意則較慘淡，多個度假屋櫃枱沒有營業。
飄色巡遊 「何太」張家朗現身
最搶眼的飄色巡遊，於昨午1時半開始。隊伍在麒麟領頭下由北帝廟遊樂場出發，穿插長洲的大街小巷。今年部分飄色人物同樣和時事有關，其中有小朋友打扮成環保署職員，呼應垃圾徵費政策；另有打扮成近日全城熱話的「何太」；推銷23條立法的保安局長鄧炳強；香港運動員張家朗、何詩蓓亦有「現身」。另有隊伍以港人北上熱潮為題，設「一路向北」主題飄色車，回應社會議題。
市民徐先生早上11時已和母親及女友到達長洲，並帶齊摺凳霸位看飄色。他認為現場氣氛熱鬧且天公造美，非常享受活動。他提到，自己已提早排隊買兩個平安包，但仍等了半小時，「不過係特色所以算啦」。被問到會否留至晚上看搶包山，徐先生指明天要上班，晚上8時前便離開；未來太平清醮如有連假才可能會逗留。
另一位市民周先生亦認同飄色巡遊氣氛熱鬧，眾多巡遊隊伍中最喜歡由小朋友扮演的張家朗，「因我認得佢有攞金牌」。 他提到看飄色人流眾多，已有心理準備非常擠擁，幸現場安排妥當，未至於太過辛苦，「只係飄色嗰條街多人」。
除了本地人外， 亦有旅客慕名而來。深圳遊客邱小姐昨日起來港兩天，她表示原本沒有預算來長洲，看見網上有關宣傳，「難得有傳統活動，想體驗一下」。她提到自己曾參與慶天后誕活動，感太平清醮更有趣，並非常期待搶包山活動；未來會推薦給朋友。她又透露，當天會花費約500元人民幣，並在晚上返回內地。