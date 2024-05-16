太平清醮旺爆長洲 飄色巡遊受歡迎 排長龍買平安包 商戶讚人流勝預期

一年一度的長洲太平清醮搶包山及飄色巡遊昨舉行，活動吸引大量遊客、市民捧場，中環碼頭早上10時已大排長龍。今年平安包均加價一元，有餅店解釋材料價格和員工薪金上升導致加價；而長洲商戶普遍認為人流不俗、較預期好；更有特意提早營業的宵夜店「一個朝早已經回本」。飄色巡遊則精彩且緊貼時事，有市民讚賞現場氣氛熱鬧，巡遊隊主題特別，但因太平清醮沒有連假，不會逗留觀賞搶包山。

昨日天氣雖達攝氏29度，但無阻數萬市民旅客專誠往長洲參與太平清醮盛會。新渡輪表示，截至昨晚8時，往來中環及長洲之總人次約為51,300，較去年同期約43,300人次，增加約18.5%。 每年太平清醮都會帶旺長洲，長洲紀念品店老闆楊先生指，原先預期今年太平清醮沒有連假，人流會大減，但昨早人流比預期多，與往年相若；相信是旅發局近期的推廣活動成功宣傳，料今年生意應不錯。他提到今年除了「平安包攬枕」推出全新顏色外，亦配合了旅發局早前無人機活動展示「太平清醮花牌」，推出花牌擺設。

平安包成本增 加價1元 不少市民到長洲都會買「平安包」祈求一家平安，昨日多間餅店亦大排長龍，一度出現「蒸唔切包」。今年平安包每個售11元、加價1元，郭錦記董事郭宇鈿解釋，近年麵粉、物流成本、師傅人工、原材料等都加價，「今年計過，(不加價)行不通，加一些幫補下」，不過他預料今年營業額跌一至兩成。至於明年會否再加價，他稱難以預測，「成本應該唔會都嘭嘭聲升」。 康蘭餅店負責人郭予泉亦表示，平安包已5年沒有調整價錢，「一蚊除開都唔係好多」。郭予泉又指，「(今年)預7萬個平安包，比舊年少1萬個」；但人流比想像中多，相信市道未受北上消費熱潮影響，料銷情較往年升一成。 長洲的餐廳亦坐滿客人，長洲宵夜店「隨緣」負責人表示，今年第一次在上午開始營業，出熱狗、漢堡及凍飲。她表示單是早上已回本，舖頭會開到晚上，相信飄色後生意更好。至於出租度假屋生意則較慘淡，多個度假屋櫃枱沒有營業。