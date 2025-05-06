太平清醮長洲丁財旺 平安包大賣 旅客讚飄色有魅力 商戶指與黃金周相連添客源

昨日是一連5日內地五一黃金周的最後一日，適逢一年一度的長洲太平清醮，市民及旅客「迫爆」長洲，齊齊逛長洲，買平安包和欣賞飄色及搶包山。長洲商戶普遍認為人流不俗、較預期好，有餅店表示，今年五一黃金周與太平清醮相連，周五起已有內地旅客光顧，料生意有增長。有旅客更大買60個平安包做手信，讚氣氛熱鬧，認為文化活動對旅客而言很有魅力。至於飄色巡遊繼續精彩及緊貼時事，除「哪吒」大熱外，多位「高官」亦現身！ 攝影：鍾式明

昨天日間氣溫雖達攝氏31度，但無阻數萬市民及旅客到長洲參與太平清醮盛會，中環5號碼頭早已人頭湧湧等候上船。新渡輪指截至晚上九時，錄得4.4萬人次往來中環及長洲。本報記者在現場視察，到長洲人流以家庭客為主，本地市民比較多，亦不乏旅客；遊人大多會購買平安包和紀念小飾物，亦願意花錢買魚蛋、糯米糍等小食。 老字號餅店「郭錦記餅店」昨續排滿輪候買平安包的遊人，郭錦記(香港)董事郭宇鈿表示，今年平安包成本仍在增加，撇除人工有輕微升幅，原材料價格上升5至7%左右，但餅店未有加價。郭宇鈿稱，感到今年太平清醮較去年忙，人流都多了，又指相信因五一黃金周與太平清醮相連，上周五、六已有很多內地旅客到訪，「由買6個至百個平安包都有」。他預料，太平清醮正日可售出1萬至2萬個平安包，整個假期約賣逾6萬個， 加上郭錦記今年安排平安包分銷，整體銷量料按年增兩成。

紀念品店好生意 推大熊貓飾物 熱鬧的不單只平安包店，飾物店亦好生意。紀念品店「長洲沖印」老闆楊先生指，今年長洲人流與往年相若，但有感旅客佔比有所增加，其中內地客升幅明顯，相信因「太平清醮同黃金周連埋一齊」，旅客尚未離港，並出乎意料地願意花費。 至於今年店內受歡迎的新款紀念品，楊先生指因應港產大熊貓龍鳳胎出生，新出的「家姐、細佬」平安包公仔，熊貓公仔大受歡迎，下午已基本售清。楊先生續指，今年店舖備貨量不高，「始終經濟環境仲係唔好」，認為今年銷情與去年相差不遠，強調「 我哋都唔期望佢(銷情)有大增長，比去年略略提升已經非常滿意」。