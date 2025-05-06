太平清醮長洲丁財旺 平安包大賣 旅客讚飄色有魅力 商戶指與黃金周相連添客源

昨日是一連5日內地五一黃金周的最後一日，適逢一年一度的長洲太平清醮，市民及旅客「迫爆」長洲，齊齊逛長洲，買平安包和欣賞飄色及搶包山。長洲商戶普遍認為人流不俗、較預期好，有餅店表示，今年五一黃金周與太平清醮相連，周五起已有內地旅客光顧，料生意有增長。有旅客更大買60個平安包做手信，讚氣氛熱鬧，認為文化活動對旅客而言很有魅力。至於飄色巡遊繼續精彩及緊貼時事，除「哪吒」大熱外，多位「高官」亦現身！
攝影：鍾式明
昨天日間氣溫雖達攝氏31度，但無阻數萬市民及旅客到長洲參與太平清醮盛會，中環5號碼頭早已人頭湧湧等候上船。新渡輪指截至晚上九時，錄得4.4萬人次往來中環及長洲。本報記者在現場視察，到長洲人流以家庭客為主，本地市民比較多，亦不乏旅客；遊人大多會購買平安包和紀念小飾物，亦願意花錢買魚蛋、糯米糍等小食。
老字號餅店「郭錦記餅店」昨續排滿輪候買平安包的遊人，郭錦記(香港)董事郭宇鈿表示，今年平安包成本仍在增加，撇除人工有輕微升幅，原材料價格上升5至7%左右，但餅店未有加價。郭宇鈿稱，感到今年太平清醮較去年忙，人流都多了，又指相信因五一黃金周與太平清醮相連，上周五、六已有很多內地旅客到訪，「由買6個至百個平安包都有」。他預料，太平清醮正日可售出1萬至2萬個平安包，整個假期約賣逾6萬個， 加上郭錦記今年安排平安包分銷，整體銷量料按年增兩成。
紀念品店好生意 推大熊貓飾物
熱鬧的不單只平安包店，飾物店亦好生意。紀念品店「長洲沖印」老闆楊先生指，今年長洲人流與往年相若，但有感旅客佔比有所增加，其中內地客升幅明顯，相信因「太平清醮同黃金周連埋一齊」，旅客尚未離港，並出乎意料地願意花費。
至於今年店內受歡迎的新款紀念品，楊先生指因應港產大熊貓龍鳳胎出生，新出的「家姐、細佬」平安包公仔，熊貓公仔大受歡迎，下午已基本售清。楊先生續指，今年店舖備貨量不高，「始終經濟環境仲係唔好」，認為今年銷情與去年相差不遠，強調「 我哋都唔期望佢(銷情)有大增長，比去年略略提升已經非常滿意」。
哪吒與多名高官被「擺上台」
最搶眼的飄色巡遊，於昨午1時半開始。隊伍在麒麟領頭下由北帝廟遊樂場出發，穿插長洲的大街小巷。今年共有8個團體參與，總共約20台飄色，部分飄色人物和時事有關，如港人被誘騙到東南亞、全運會。有飄色以急症室調整收費為主題，負責構思的街坊會代表梁兆昌說，飄色主題貼近新聞時事，例如有街坊對急症室調整收費有不同意見，因此以飄色反映市民聲音。另有小朋友扮演保安局長鄧炳強、文體旅局長羅淑佩，大熱動畫電影的主角哪吒亦多次登場。
飄色吸引北上港人「回流」
市民蔡先生昨到長洲看飄色，他提到早幾年太平清醮都有來長洲，感覺今年人流比往年多。他又指於剛過去周末曾上深圳玩一天，「不只是因為內地消費低，「香港呢幾日好多人， 內地人落嚟咁我就上返去囉」。太平清醮就令他特意回港，欣賞一年一度的長洲盛事；而今個黃金周他一共花費了逾千元，「 香港(消費)同內地各佔一半啦」。
深圳客買六十平安包當手信
來自深圳的鄧小姐與朋友攜同孩子到長洲，她指在五一黃金周期間主要在深圳行山旅遊，因想體驗香港特別的民族風情，看看包山、飄色巡遊，故選擇在佛誕來港兩天。她續指，昨首次來長洲，太平清醮的小朋友非常可愛，平安包亦比想像中大；雖不會看搶包山，整體而言是非常好的體驗。兩日的香港之旅，鄧小姐透露，一家人花費約5千多港元，包括買了60個平安包當手信，她笑言日後會再來港，稱這類文化活動對旅客很有魅力。