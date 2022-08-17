夫婦涉合力強姦｜妻稱丈夫曾玩女人：可能貪就手畀錢解決

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床，妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪，今日播放兩名被告的錄影會面紀錄。丈夫指菲傭收了150元，在半推半就下跟他性交，他稱絕對不承認強姦菲傭，覺得只是一個金錢交易，不明白為何菲傭會控告他強姦；妻子則指她撞破二人完事後全裸一刻，亦稱丈夫之前都玩女人，今次可能貪就手，付錢解決問題。

女被告操不標準廣東話指丈夫曾玩女人

黎芷珊操不標準的廣東話在錄影會面中表示，丈夫陳暹德當晚回家後教菲傭X煮豬大腸，丈夫先行洗澡後黎亦到浴室洗澡，惟黎甫出浴室時目擊X全裸手抱衣物正離開主人房，丈夫則在主人房內沒有穿衣服。黎當時質問丈夫：「你哋搞乜嘢？」，又質問X曾否收到陳的金錢，但X默不作聲。黎指她不知道丈夫付了多少錢給工人，又指丈夫之前都玩女人，今次可能貪就手，付錢解決問題。

女被告指自己不 諳英語

黎見到丈夫與菲傭沒有穿衣服，而黎洗澡近15分鐘期間沒有聽到任何聲響。黎情緒激動地指出，菲傭剛來到她的家已偷東西，她不追究，但今次竟指自己慫恿丈夫強姦她。另外，黎不諳英語，故與X「講啲嘢都係手機翻譯出嚟」，當X回覆英語時她亦「唔知咩意思」。

48歲男被告陳暹德被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。36歲女被告黎芷珊則被控於同日同地非禮X，以及協助和教唆陳暹德強姦X。