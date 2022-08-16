夫婦涉合力強姦 菲傭否認撒謊問「點解佢哋要強姦我」

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床，妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪，案件今日於高等法院續審。

被告分別為44歲陳暹德和32歲黎芷珊，陳暹德被控於或約於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨某單位，企圖強姦和強姦X；黎芷珊則被控於或約於同日同地，協助和教唆陳暹德強姦，以及猥褻侵犯X。

X指用家鄉 語言錄口供致誤會

妻子黎芷珊代表大律師陳文慧繼續盤問事主X，列舉了事主事後錄取口供和庭上作證多處分別，包括口供曾指被丈夫強姦期間，妻子曾經手掃自己胸部，然而事主庭上第二日作證方記得提起，事主承認作證時有點混亂；口供指掃胸發生在妻子為丈夫口交前，作證卻指在性交時發生，事主澄清應為口交之前；口供提到丈夫坐着讓妻子口交，庭上卻指丈夫當時跪着，事主解釋錄取口供時用了家鄉語言引致誤會，更即席示範丈夫當時張腿跪床等。

陳文慧質疑事主證供有多個版本，全因事主撒謊，邊作供邊編織故事。事主否認撒謊，承認供詞雖有出入，然而不禁要問「點解佢哋要強姦我？」陳文慧再指出丈夫善待事主，故事主對丈夫心存好感，容許丈夫餵自己進食豬大腸等，妻子見狀不悅，曾不友善地向事主說「like him? like sir?」而當時事主笑而不答，事主今一概否認。