夫婦涉合力強姦 菲傭稱曾聲嘶力竭叫「No Sir」否認曾被餵食

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床，妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪，菲傭今日繼續接受辯方盤問。

辯方指案發當日男被告在家煮豬大腸，菲傭在旁學習，男被告餵她食豬大腸時，女被告亦在場目擊事件，菲傭否認男僱主曾向她餵食。菲傭X遭辯方盤問時供稱，案發當日女被告因煮餸問題責罵她，但她沒有「嬲」女被告，男被告未幾回家煮豬大腸，X只在旁觀摩男被告煮食，男被告沒有讓她試食，女被告在場目睹整個過程。X指男被告十分好人，「看不到男僱主有任何壞的地方」，故與男被告關係較好。

辯方質疑菲傭證供前後不一

X稱女被告要求她在主人房一起睡覺，期間女被告以左手拍了床中間，意指叫她睡在兩夫婦中間，但遭辯方質疑她在主問及盤問時版本不同，而且X在證人供詞從沒提過女被告用手拍床，辯方認為她虛構整件事，但X否認。

菲傭：從沒想過他們會計劃強姦我

X同意女被告不時會責罵她，但否認女被告叫她一起睡覺一事是說謊。X指她當時沒有想到要弄醒少主或鎖門，亦沒有想過報警或傳訊息予家人，因為她從沒想過兩名僱主計劃強姦她。X哭指，如果她知道兩名僱主會強姦她，一定不會跟女被告進入主人房，「我都唔知佢哋會咁對我」。李運騰法官問X如何得知是女被告命令男被告強姦她，X沒有正面回應。菲傭另指她被男僱主拋在床上直至他射精，她一直聲嘶力竭地大叫「No Sir」並求救，但在房內睡覺的少主沒有被吵醒。

48歲男被告陳暹德被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。36歲女被告黎芷珊則被控於同日同地非禮X，以及協助和教唆陳暹德強姦X。