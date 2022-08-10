夫婦涉合力強姦 菲傭認擅用潤唇膏被投訴後憎恨涉案家庭

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床，妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪，菲傭今日接受辯方盤問。

辯方大律師林芷瑩盤問X時，X指自己受僱時喜歡兩名被告教導她煮餸，因為她希望學會如何煮餸。X承認受僱時曾被罵弄壞了電飯煲，但X解釋電飯煲並非她弄壞，而是「電飯煲用得耐先會壞」。X又指自己曾被兩名僱主指責廚藝差劣。

菲傭擅用潤唇膏後被帶到中介投訴

辯方指X曾拿走僱主的一支潤唇膏，X解釋她沒有偷，她當時嘴唇爆裂，只是用了一次，承認女被告因此事帶她到中介作投訴，而她當時亦認錯及向女被告道歉。X指洗手間有多支新的潤唇膏，坦承她沒有事先得到僱主同意自行拆開使用，用完潤唇膏後亦沒有告知僱主，故她認錯及承認有不誠實的地方。X在2017年11月曾向女被告傳訊息指：「感謝太太，感激有這麼好的僱主，我知道你有多好」，女被告訊息指「我們並不是想投訴你，只是希望你做得更好」。潤唇膏事件發生後，女被告指：「我可以炒咗你，你在香港不會找到工作」，X則不停道歉並指自己不會再犯，可以扣她薪金，真的十分抱歉，X承認事後自己不喜歡甚至憎恨涉案家庭。

而她為了處理家庭事務，在2018年1月遞辭職信，一個月通知期後可正式離職。X指女被告即使在她辭職後，對她態度惡劣，又在其子女面前責罵她，故更加憎恨女被告，而且目睹女被告對待子女態度差的情況，間接傷害了同樣有子女的X。

48歲男被告陳暹德被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。36歲女被告黎芷珊則被控於同日同地非禮X，以及協助和教唆陳暹德強姦X。