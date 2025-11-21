女乘客搭港鐵暈倒拒送院：要返工 目擊者嘆「每人都有自己難處」

「我嘅訴求就係返工」、 「上班是因為愛和責任」，市民因社會事件或惡劣天氣需上班時接受電視台訪問的金句深入民心，有港鐵乘客近日發文分享，早上上班時間搭屯馬綫時遇上一名女乘客突暈倒，職員協助時她已醒過來，卻一度拒絕下車去醫院，理由是「要繼續返工」，樓主感嘆「香港人真係好X鐘意返工」、「每個人都有自己難處」。
該名女網民於社交平台Threads以「返工係我本份」為題發文，指周一(11月17日)早上乘搭屯馬綫時有人按緊急掣，原來有一名女乘客突然暈倒，隨後港鐵職員上車協助，女乘客才「醒醒地」，卻拒絕下車前往醫院，「佢竟然話，要繼續返工」。樓主目擊女乘客獲職員一路陪同到尖東站，才終於肯坐上輪椅，事件令車程延誤了數幾分鐘。她慨嘆，「姐姐，人無事先做到世界冠軍，祝姐姐早日康復，身體健康」。
網民對此留言慨嘆「可能驚自己一冇返工，成個家就會散」，樓主回應「可能！？ 每個人都有自己難處」。另有網民表示「有時手停口停。唔係個個都鍾意返工既」、「社畜定奴隸」、「有DX街公司遲到扣勤工，一下無左成千銀，都咪話吾肉赤」、「唔好再講乜嘢香港人好鐘意返工，唔係個個鐘意攞綜緩等人養」、「香港真係慘過日本，暈咗基本上上司今時今日已經唔太爆炸，香港可能會俾人炒」。
網民稱同事 「碌落樓梯整親腳都仲返工」
亦有網民稱「我有同事碌咗落樓梯整親腳，都仲去返工，不過第二日佢就已經唔使再返啦，香港地真係好悲哀」、「我試過在地鐵車箱中暈倒，仲傷左眼角，乘客拍醒我幫我按掣叫職員，到站後職員問我使唔使叫白車，我話唔使，我話想去廁所洗面，洗完面，我繼續返工去。」