女乘客搭港鐵暈倒拒送院：要返工 目擊者嘆「每人都有自己難處」

有港鐵乘客分享早上上班時間搭屯馬綫時遇上一名女乘客突暈倒，職員協助時她已醒過來，卻一度拒絕下車去醫院，理由是「要繼續返工」，引發熱議。(資料圖片)

「我嘅訴求就係返工」、 「上班是因為愛和責任」，市民因社會事件或惡劣天氣需上班時接受電視台訪問的金句深入民心，有港鐵乘客近日發文分享，早上上班時間搭屯馬綫時遇上一名女乘客突暈倒，職員協助時她已醒過來，卻一度拒絕下車去醫院，理由是「要繼續返工」，樓主感嘆「香港人真係好X鐘意返工」、「每個人都有自己難處」。

該名女網民於社交平台Threads以「返工係我本份」為題發文，指周一(11月17日)早上乘搭屯馬綫時有人按緊急掣，原來有一名女乘客突然暈倒，隨後港鐵職員上車協助，女乘客才「醒醒地」，卻拒絕下車前往醫院，「佢竟然話，要繼續返工」。樓主目擊女乘客獲職員一路陪同到尖東站，才終於肯坐上輪椅，事件令車程延誤了數幾分鐘。她慨嘆，「姐姐，人無事先做到世界冠軍，祝姐姐早日康復，身體健康」。