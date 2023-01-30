女兒確診隔離 62歲母家中死於新冠肺炎無人理死因研訊開審

新冠病毒確診者隔離令今日正式取消，但隔離令所衍生的爭議仍未了。患長期病患女子一直與女兒同住，3年前當女兒確診新冠，須送往亞洲國際博覽館（下稱亞博）隔離後，作為密切接觸者的她獨自留家，但超過1日仍未有衞生署人員聯絡她，或將她送往隔離。最終她在女兒離開後3天被揭發倒斃家中睡床。死因庭今日就 事件展開研訊。庭上披露，驗屍報告顯示死者是死於新冠肺炎。救護員則指，到場時死者已有屍斑，明顯死亡。

趙稱，2020年12月7日，她去進行深喉唾液核酸測試，至翌日確診。12月9日，她被送往亞博接受隔離。死者因此成為密切接觸者，她留了唾液樣本，但因她不能出門，不能交去接受測試。據趙所知，衞生署人員表示會直接聯絡死者，上門幫她做化驗，盡快送她去隔離，但沒有提到確切日子。