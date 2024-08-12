女子墮投資貴金屬騙案失288萬元

一名女子報案墮投資貴金屬騙案，半月失288萬元。警方本月接獲一名女子報案，指早前在社交媒體Instagram收到陌生訊息，對方以交友為名與受害人展開對話，及後轉至社交通訊軟件WhatsApp繼續傾談，期間騙徒向女子推介投資貴金屬圖利，並提供一個虛假貴金屬交易網站的網址，指示受害人註冊戶口，並表示會向受害人分享投資心得。

Instagram收陌生交友訊息墮陷阱

女受害人不虞有詐下，按虛假網站的客戶服務主任指示，多次將款項存入不同的個人銀行戶口，由於見到虛假網站的賬戶內見到入賬記錄，未有懷疑，直至試圖從賬戶中提取款項不果，始知受騙，半個月內共損失288萬港元。