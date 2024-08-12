女子墮投資貴金屬騙案失288萬元

一名女子報案墮投資貴金屬騙案，半月失288萬元。警方本月接獲一名女子報案，指早前在社交媒體Instagram收到陌生訊息，對方以交友為名與受害人展開對話，及後轉至社交通訊軟件WhatsApp繼續傾談，期間騙徒向女子推介投資貴金屬圖利，並提供一個虛假貴金屬交易網站的網址，指示受害人註冊戶口，並表示會向受害人分享投資心得。
Instagram收陌生交友訊息墮陷阱
女受害人不虞有詐下，按虛假網站的客戶服務主任指示，多次將款項存入不同的個人銀行戶口，由於見到虛假網站的賬戶內見到入賬記錄，未有懷疑，直至試圖從賬戶中提取款項不果，始知受騙，半個月內共損失288萬港元。
以域名搜尋工具查網站背景資料
警方Fb專頁守網者提醒市民，網上交友要謹慎，遇到對方介紹任何網上投資網站，可以在開源資料以域名（domain）搜尋工具查核網站背景資料，例如域名創建日期、登記公司資料及註冊地區等。虛假網站一般建立時間不長，假如域名創建日期是很接近，便需多加留意；並指而虛假網站亦可能虛構入賬及投資記錄，目的只是令受害人相信成功入賬及正在投資，從而繼續存入款項。
轉數快「可疑帳號警示」提供更全面防騙警示
警方又指，轉數快「可疑帳號警示」(簡稱「高危警示」)已經升級，覆蓋範圍延伸至一般網上銀行、電子錢包及銀行櫃枱轉賬，在公眾轉賬時提供更全面的防騙警示；但同時提醒在轉數時未有出現「高危警示」，也不代表一定安全。