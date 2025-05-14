女子尖沙咀遭陌生人利剪施襲受傷　警稱共兩人傷　襲擊者事前曾在商場喧嘩

【23:07更新】尖沙咀下午發生傷人案，被利剪襲擊的女事主報稱不認識女兇徒。今日(14日)下午2時43分，警方接報一名女子在廣東道28號一間免稅店對開位置，突然遭另一名女子持利剪襲擊，她負傷自行報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，她左手及嘴部流血，由救護車送廣華醫院治理。消息指疑犯28歲。

事前曾向商場清潔員揮舞剪刀

警方晚上召開記者會交代案情，油尖警區刑事總督察林柏喬指，警方今午接獲兩名女子報案，指在尖沙咀廣東道先後遭同一人分別以腳及剪刀襲擊導致受傷，人員隨即到場，以「傷人」罪拘捕一名女子。經調查發現，襲擊者於下午2時15分獨自到廣東道一個商場，期間一度喧嘩大叫，更與一名商場清潔員起爭執，爭執期間襲擊者在環保袋拿出剪刀揮舞，清潔員見狀立即離開並無受傷；襲擊者及後離開商場，在廣東道行去海防道方向，期間突然腳踢向一名女子左前心腹，兩人及發生爭執。