女子尖沙咀遭陌生人利剪施襲受傷　警稱共兩人傷　襲擊者事前曾在商場喧嘩

【23:07更新】尖沙咀下午發生傷人案，被利剪襲擊的女事主報稱不認識女兇徒。今日(14日)下午2時43分，警方接報一名女子在廣東道28號一間免稅店對開位置，突然遭另一名女子持利剪襲擊，她負傷自行報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，她左手及嘴部流血，由救護車送廣華醫院治理。消息指疑犯28歲。
事前曾向商場清潔員揮舞剪刀
警方晚上召開記者會交代案情，油尖警區刑事總督察林柏喬指，警方今午接獲兩名女子報案，指在尖沙咀廣東道先後遭同一人分別以腳及剪刀襲擊導致受傷，人員隨即到場，以「傷人」罪拘捕一名女子。經調查發現，襲擊者於下午2時15分獨自到廣東道一個商場，期間一度喧嘩大叫，更與一名商場清潔員起爭執，爭執期間襲擊者在環保袋拿出剪刀揮舞，清潔員見狀立即離開並無受傷；襲擊者及後離開商場，在廣東道行去海防道方向，期間突然腳踢向一名女子左前心腹，兩人及發生爭執。
林柏喬表示，附近商舖保安見狀上前調停，襲擊者又突然拿出剪刀打算襲擊保安未果，然後再橫過馬路，在廣東道26號用腳踢向另一名女子右大腿，被踢女子打算截停襲擊者時，遂被用剪刀追打，致手和嘴受傷。在場數名途人分開兩人，襲擊者隨即離開。油尖警區重案組第三隊高級督察崔炳熙指，警方接報後立即進行搜捕，並於廣東道發現襲擊者，及後上前制服和拘捕，同時檢獲施襲用剪刀；調查顯示，襲擊者時未有預謀，她被捕時情緒非常不穩，警方會調查其精神健康記錄。
事主網上報平安稱對方隨機傷人
有自稱是受害者在社交平台Threads發文並上傳傷口位置圖片，指自己感到好無助，「我竟然中獎。。。呢個顛(癲)婆係隨機傷人，講純正普通話」。她又聲稱，「警察話疑似精神病」，自己事發後亦已打破傷風針；感謝出手牽制刀手的男士，並呼籲「認得佢既(嘅)朋友請小心」。
另外，現場另有一名女子報稱被疑犯打傷，背痛亦需送院。至於警方下午在場發現施襲女子時，她一度反抗，終被制服按在地上，現場留下一個屬於女疑兇的環保袋及一袋底褲。警方正調查兇徒施襲動機，現場消息指遇襲事主報稱不認識女兇徒。