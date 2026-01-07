女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年

案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審訊被裁定一項非法禁錮及一項勒索罪，指她於2021年9月13日至14日，連同其他身份不詳的人，非法禁錮事主X；及為獲益而以恫嚇方式不當地要事主交出150萬元。

律政司代表指，原審法官判刑的量刑過低，無法反映案情嚴重。同案被告張煒賢及梁正賢的量刑起點為5年，分別被判囚3年4個月及3年，案例中的被告的起點同樣不低於5年，但張的量刑起點為22個月。此外，張在案發後一個月被捕並隨即提堂，案件延誤是由她自己造成，因此不應獲扣減刑期。 律政司一方強調，同意本案各人的行為有別，惟張的角色關鍵且積極參與，罪責不比同案被告低。辯方同意張的刑期有落差，但認為原審法官已充分考慮求情及案情，且張最快可在3天後出獄，再加刑會對她造成主觀上的不公平。

寫紙條告知銀行職員揭發 案情指，當天張與男事主X相約在酒店房見面，張叫X先去沐浴，約一分鐘後3名男子衝入浴室，拉走張並開始拍攝X的裸體，又指X騷擾公事女生。X其後被帶到銀行提取現金，閉路電視拍到張在銀行外徘徊。同日凌晨，X被帶到水療浴室，一名男被告要X隔著張的衣服摸胸，又指示張大叫非禮兩次以拍下偽造片段。其後張告訴X，明天他們會和X一起去提款。翌日3人與X到3間銀行提取共150萬元，X藉機寫紙條告知銀行職員報警揭發案件。

案件編號：CAAR6/2025