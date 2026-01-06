女銀行家打Botox亡案另涉控 身體不適合答辯 西醫李宏邦獲撤21控罪

52歲的女銀行家張淑玲，2018年接受肉毒桿菌針(Botox)注射後死亡，涉案的93歲西醫李宏邦原本被控誤殺，惟因患上認知障礙裁定不適合答辯，最終獲判無條件釋放。李宏邦因這宗案件另被控企圖誤導警務人員等21項罪，案件昨在九龍城裁判法院再訊。控方指，日前再索取法律意見後，認為被告的身體狀況不適合答辯，申請撤回21項控罪，獲裁判官陳志輝批准。 被告李宏邦昨日有出庭應訊，他原被控2項企圖誤導警務人員罪、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪，以及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。

就2項企圖誤導警務人員罪，控罪指被告在2018年11月11日，在尖沙咀格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，意圖妨礙達到公正的目的而提供虛假資料，企圖誤導警務人員劉樹生及方志強。 12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪則指，被告無根據《危險藥物規例》備存登記冊，並沒有以規例的指明格式，記錄有關被告獲得或由被告供應他人的19種危險藥物。 控方昨在庭上指，日前再向律政司索取法律意見後，認為被告的身體情況不適合答辯，故申請撤回所有控罪。辯方不反對，裁判官陳志輝下令撤銷上述21罪。

被控誤殺惟不適合答辯 無條件釋放 此外，被告早前面對一控誤殺罪，辯方指李患上失智症和嚴重認知障礙，陪審團裁定他的精神狀况不宜答辯，在召開「特殊聆訊」後，最終一致裁定他因嚴重疏忽非法殺害張淑玲。當時高院法官郭啟安判刑時指，死者曾攝取促眠藥物及禁食狀態不確定，而李宏邦仍然繼續向她施以鎮靜療程，期間亦沒有監察其情況，更向其他醫療專業人士隱瞞醫藥治療及藥物資料。裁判官亦指，被告早前曾涉及另一宗醫療事故，惟他並無汲取教訓，犯下不能容忍的錯誤；但判監護令不適合被告，別無選擇下唯有判他無條件釋放。

另外，女死者張淑玲的遺產管理人分別於2019年和2021年，入稟控告李宏邦、李的妻子李劉慧珠及李的兒子李明昇，向他們索償，該兩案已合併處理。遺產管理人亦於去年入稟，向李經營的診所公司索償。