女關員李桂華虛報在家工作欺詐罪成 平安夜判刑 官稱入獄無可避免

一名香港海關時任女高級關員，涉於2020年至2021年疫情期間，28次向海關虛報在家候命工作，實際上卻多次參與醫療輔助隊有薪外間工作，涉款共約12萬元，早前被廉政公署落案起訴欺詐等兩罪，案件今(12日)於東區裁判法院裁決，裁判官指李的虛假陳述「完全摧毀」公務員外出工作許可的覆核制度，案情嚴重及牽涉公帑，入獄無可避免，下令被告還押至12月24日候判。

在家候命時到醫療輔助隊工作

42歲女被告李桂華，被控代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件罪及欺詐罪。控罪指被告約於2022年3月18日意圖欺騙其主事人、即海關，而使用一份名為「有關申請兼任外間工作一事」的報告表格，及在要項表示被告於2021年5月23日至2022年4月10日期間，沒有執行任何外間工作；及於2020年2月20日至2021年1月17日期間，向海關虛假地表示她於2020年2月25日至2021年1月21日，先後28次執行在家候命工作，涉及海關發出的薪金合共19,230.61港元。