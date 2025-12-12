女關員李桂華虛報在家工作欺詐罪成 平安夜判刑 官稱入獄無可避免

一名香港海關時任女高級關員，涉於2020年至2021年疫情期間，28次向海關虛報在家候命工作，實際上卻多次參與醫療輔助隊有薪外間工作，涉款共約12萬元，早前被廉政公署落案起訴欺詐等兩罪，案件今(12日)於東區裁判法院裁決，裁判官指李的虛假陳述「完全摧毀」公務員外出工作許可的覆核制度，案情嚴重及牽涉公帑，入獄無可避免，下令被告還押至12月24日候判。
在家候命時到醫療輔助隊工作
42歲女被告李桂華，被控代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件罪及欺詐罪。控罪指被告約於2022年3月18日意圖欺騙其主事人、即海關，而使用一份名為「有關申請兼任外間工作一事」的報告表格，及在要項表示被告於2021年5月23日至2022年4月10日期間，沒有執行任何外間工作；及於2020年2月20日至2021年1月17日期間，向海關虛假地表示她於2020年2月25日至2021年1月21日，先後28次執行在家候命工作，涉及海關發出的薪金合共19,230.61港元。
暫委裁判官鍾穎詩指被告2004年加入醫療輔助隊，2008年入職海關，被告身為紀律部隊及公務員，若從事醫療輔助隊有薪工作，須透過報告表格向海關申請外間工作，被告在過去曾多次提交申請獲批，但在2021年5月至2022年4月沒有提出申請及出現「空窗期」，後來被告再次提出申請時，她報稱自己該段時間沒有參與外間工作，惟她在該段時間參與了99次醫療輔助隊工作，並獲發薪金共10.4萬元。
官斥案情嚴重
被告辯稱，自己當時在網上找到一份醫療輔助隊通告，誤解內容及以為毋須請假便可在工作時間參與抗疫工作。鍾官認為被告沒有向相關人員求證，令人費解，故拒絕接納說法。
辯方求情指被告希望第一項控罪涉款的10萬元可分12個月攤分還款，而就着欺詐一罪，被告則準備了1.9萬元銀行本票，以支付賠償，希望法庭念其一直熱心服務及初犯判其緩刑。
鍾官認為案情有其嚴重性及涉及公帑，監禁式刑罰是無可避免，故暫押後案件至12月24日，待索取被告背景報告後再判刑。
案件編號：ESCC 740/2025