好人好事｜油麻地女暈倒街頭途人施援20分鐘 小紅書男感動：港人善良刻在骨裏

一名80後小紅書男用戶日前在油麻地街頭目睹有女子暈倒，途人見狀隨即上前施援，長約20分鐘的救援過程令他大受感動，感嘆：「深深感受到了香港這座城市的溫暖」、「香港人的善良是刻在骨裏！」，帖文引發內地網民熱烈迴響。

事發在油麻地白居士道，這位80後網民在小紅書以「香港人的善良，是刻在骨裏的」為題發帖，指當晚上有一位女子在他的車旁暈倒，他即時從車上下來「想去看看她怎麼了」。這時有兩位年輕人剛好經過，「馬上蹲下檢查女士有沒有受傷，詢問她是否需要叫救護車。」隨後兩位年輕人全程陪護在女士身旁，帶她去洗手間，最後幫她叫了救護車。整過過程大約20分鐘，期間不斷有路過的人詢問是否需要幫忙。樓主在帖文發布的數張相片，這名暈倒的女子半挨坐在路旁電子咪錶，其後有一男一女在場協助，最後多名救護員到場施援。 樓主事後十分感動，感嘆：「雖然不是甚麼大事，但是卻深深感受到了香港這座城市的溫暖，人和人之間的相互幫助」、「香港人的善良是刻在骨裏！」



內地網民：港人表面冷漠內心熱情 帖文發布後亦引發不少內地小紅書網民熱議，不少人表示港人看似冷漠，實際非常熱心友好：「其實真的是很基本的事，香港人都是黑口黑面但內心熱情的」、「香港人是平時很冷漠，但是如果遇到真的需要幫助的時候，他們會很熱心的」、「每次過關到了香港，就覺得自己安全了，懷孕就算暈倒也一定有人會幫忙」、「其實只要你把謝謝、請問、不好意思掛在嘴邊，香港人都很熱心友好」、「在香港，幫你扶你不用擔心有後果」。 此外，也有網民分享遇到好心港人的經歷：「我懷孕時有次在銅鑼灣摔了一跤，然後有個香港阿姨跟著我走了10分鐘，確定我沒事才肯離開。這個真的很感人」、「我有一次過馬路但冇帶遮，唯有急急腳行，走完條馬路去到行人路發現有一個男人一直在幫我擔遮送我過去然後就走咗，他的速度係快到我連佢係咩樣都唔知」、「我第一次來香港時在關口搭小巴，也沒八達通身上也沒零錢......一個本地大哥黑口黑面地走到前面替我給了錢，我說謝謝他就點點頭，也不笑，給他比車錢多一點的紙幣他也不要。真真實實黑口黑面熱心腸。」