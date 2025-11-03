好心人幫手入咪錶避抄牌兼WhatsApp提醒 車主感嘆「人間有愛」｜好人好事

車主泊車於咪錶位時，切記要準時繳費，以免違例被罰。近日社交平台Threads上有車主就分亨了一次與咪錶有關，相當窩心的經歷。事源有一天，他在WhatsApp收到一條陌生人的訊息，始發現自己原來咪錶「夠鐘」，幸好這位好心的陌生人因見有交通督導員在場抄牌，「見你夠鐘，我幫你入咗15分鐘錶」，更提醒記得入錶。而車主得悉後，便向好心人道謝，並會「頭先因為見最後2分鐘，但已經準備落嚟」因此未有再「入錶」；更表明已PayMe錶錢。及後車主在Threads上發文讚揚好心人，更感嘆人間有愛，「我做左咩好事受到如此善舉，好人一生平安」。

好心人留言區相認

貼文上傳後引起網友討論，但最令人意外的是那位好心的陌生人剛好見到並「相認」，他表示，「咁啱路過見抄緊前面，然後你個錶00:00，唔忍心掂行掂過」，更笑指，「神奇的threads竟然推到呢個俾我」。而車主亦回應指，「上次覺得香港咁溫暖已經係6年前了， 我會傳承你既善意」。

而其他網民則大讚兩人都非常善良友好，「佢好，你都好，有主動俾返人」、「兩個都係好人！Super！」、「下一站，友愛」、「係愛呀，哈利」、「有揸過車or揸緊車既真係特別有感觸」、「兩個都好」、「你好，所以遇到嘅都係好人」。