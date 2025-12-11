姚柏良專訪｜坦言江旻憓參選助增關注度　成選委會界「票王」不覺有同情票

立法會選舉結果塵埃落定，旅遊界議員姚柏良「轉跑道」，首次出戰選舉委員會界別便榮登「票王」。姚柏良指選委均是著重候選人往績、政綱，以至品格等，不認為對他有投下「同情票」。 記者 陳芷晴 對於「票王」一稱，姚柏良謙稱：「真係唔敢當」。「劍后」江旻憓「半路殺出」參選旅遊界，姚柏良則轉戰選委界，他不認同有所謂「同情票」。他回應：「江旻憓宣布參選，媒體同市民對我嘅關注度提升，選委都對我認識多咗。選委好認真了解候選人，唔會純粹睇新聞知道呢個名就投畀你。唔單止我一個轉跑道，如果你唔合適，點樣同情你？唔係同情邊個而留低你，係選出心儀嘅候選人，進入立法會繼續為佢哋、為市民服務」。

旅遊業發展方面，姚柏良認為現時需要推動跨政府部門、跨行業深度合作。他續指：「我停留喺旅遊界有局限，我去選委會界別，40名議員嚟自唔同專業背景，係好嘅平台凝聚大家支持旅遊業發展。我由旅遊界跳去呢個平台，肯定闊咗」。 支持舉辦更多盛事 為吸引過夜及商務旅客，姚柏良提出需舉辦更多大型盛事，包括演唱會、賽馬旅遊等，令旅遊業達至「可持續高質量發展」。另外，姚柏良認為需提升市民對旅遊業的重視度，「當大家認同發展旅遊對經濟嘅重要性，對住旅客嘅歡迎度、容忍度會提升；覺得旅遊業唔重要，就會畀面色旅客睇」。

認為港人會繼續到日本旅遊 最近中日關係欠佳，但香港人一向喜歡到日本旅遊，更形容是「返鄉下」。姚柏良不太擔心會影響香港旅遊業，指：「想去日本嘅香港人會繼續去，係唔錯嘅旅遊目的地」。他亦提出現時趨勢不同了，事實上港人出境遊的主要目的地是內地，以往專注做日本市場的旅行社，亦投入資源發展內地市場。 選舉委員會界別重視跨界別利益，曾任教師多年的姚柏良希望幫忙推動教育工作，促成更多遊學團，令外地學生親身了解香港後，增加將來到香港留學的機會，做好「留學香港」品牌。另一方面，姚柏良亦希望強化愛國教育，鼓勵香港學生透過交流活動，親身感受國家發展，從「知國」走向「愛國」，從而立志「報國」。 不過，旅遊業始終是姚柏良的「老本行」，他形容：「過去長期同行業『同呼吸、共命運』，走過艱難時候」，往後核心工作仍是推動業界發展。被問到江旻憓參選前有否向他「打招呼」，姚柏良坦言：「本身唔識佢，係奧運冠軍，好敬仰佢嘅成就，為香港增光」。姚柏良續指：「多把聲音一定係好事，任何人、任何界別，關心旅遊發展嘅願意走埋一齊，我都願意協作」。他相信業界未來會繼續向他反映意見，也會找江旻憓。他沿用自己多年前服務社區的口號，寄語江旻憓「細心聆聽，用心服務」。