婦人患乳癌樂觀面對 半年前再患血癌 丈夫籲善心人捐骨髓

本港平均每日有逾90人確診癌症，不少人在抗癌路上癗力與病魔搏鬥。然而，有時天意總愛弄人。20年前，癌症奪去了Cat的6歲兒子的性命，2017年，Cat不幸確診乳癌，但她沒有自暴自棄，一直頑強與病魔搏鬥，正當以為戰勝病魔之際，竟在半年前時證實患上了血癌初期，至7月情況惡化，轉化為急性白血病，必須盡早換骨髓，惟親人的骨髓無一吻合。眼見妻子受盡疼痛折磨，Cat的丈夫懇切呼籲善心人登記成為骨髓捐贈者，讓妻子生命得以延續。

20年前的一天，Cat的6歲兒子不幸罹患癌症而離世，她和丈夫經歷過最黑暗的時刻，留下無盡悲痛。2017年4月，惡耗再次降臨在Cat和家人身上，Cat不幸確診乳癌，一邊乳房為HER2，另一邊乳房為浸潤性乳癌。不過，Cat沒有放棄，憑著堅毅意志及樂觀態度抗癌。她不時會去做運動，又與乳癌姊妹們做義工派飯。經過五年的治療，終以為戰勝了病魔，上天卻再一次安排無情的考驗，6個月前一次抽血檢查中，Cat證實患上了骨髓瘤 (血癌初期)，Cat因為治療副作用令身體承受著強烈的疼痛，體重只剩約80磅，但她仍不放棄，繼續用堅韌的生存意志去抵抗病魔。

家中親人骨髓不吻合 丈夫冀有心人捐贈

Cat先後接受過化療、標靶治療等，但仍未能夠控制病情，直至7月情況惡化轉化為急性白血病，必須盡早換骨髓方能保命。Cat家中有六兄弟姊妹，5位兄弟姊妹及親人的骨髓都不吻合，惟有寄望公眾捐助。

Cat的丈夫冀善心人能登記成為骨髓捐贈者，讓太太有續命重生的機會。「我懇求每個人都能登記成為骨髓捐贈者。你的行動將令我太太和那些渴望延續生命的病人帶來希望和救贖。如果您曾經考慮過捐骨髓，現在就是行動的時刻。請聯絡紅十字會登記和捐贈骨髓。讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要幫助的人奮鬥。讓我們用愛和希望攜手共進，尋找戰勝這殘酷疾病的答案。」