存保會調查 月均儲蓄首破萬 港人：102萬儲蓄才足夠

俗語有云「親生仔不如近身錢」，究竟多少錢才可令港人真正安心？有調查顯示，港人平均需要102萬元儲蓄或流動資金才覺得有足夠安全感。同時發現，港人儲蓄意識持續提升，每月平均儲蓄金額首次突破萬元大關、達10,100元，創新高；而安全感評分亦升至近4年最高的54.3分。存保會指出，年輕人愈來愈積極儲蓄，家長亦早早為下一代籌謀，反映「儲蓄文化」在港人之間漸廣。

存保會於9月1日至10月2日進行「香港人儲蓄安全感指標」調查，由中大亞太研究所負責，隨機訪問1,047名18歲或以上港人，並深入訪問301名家長。結果顯示逾六成七有儲蓄習慣，18至29歲比例高達89%，居各年齡組之首。逾兩成訂立年內儲蓄目標，平均27.9萬元，五成四更相信能達成。儲蓄方式以銀行存款為主(75%)，其次投資股票、債券及基金(32.6%)。儲蓄原因為「應付不時之需」(37%)及「準備退休」(31%)。