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2024-06-12 10:43:00

孫玉菡：優才以享有福利為來港目的非正確心態　不會成功融入香港大家庭

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孫玉菡：優才以享有福利為來港目的非正確心態　不會成功融入香港大家庭

孫玉菡：優才以享有福利為來港目的非正確心態　不會成功融入香港大家庭

勞工及福利局局長孫玉菡表示，最近留意到內地社交媒體有帖文聲稱經香港特區政府的「優才計劃」入境後，無法在香港享有各項福利，但他深信有意來香港的優才，是着眼於香港的發展機遇和優勢，並盡快創業或尋找工作，以符合續簽要求，不會考慮能否享有香港的福利，若有人以享有福利作為來港目的，並非正確心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。

孫玉菡在勞福局社交網頁說，「優才計劃」是吸引頂尖人才及高技術專才來港定居，計劃廣受歡迎，自去年1月至今年5月底，已接獲接近10萬宗申請，同期有約18000人獲批來港。

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高才通計劃｜廣納人材貢獻香港。（添馬台FB） 高才通計劃｜廣納人材貢獻香港。（添馬台FB）

高才通計劃 54%搵到工

孫玉菡提到，自2022年底開始，特區政府推出一系列招攬人才措施，吸引內地及海外人才前來香港發展事業和定居，各項措施反應理想，截至上月底各項人才入境計劃共收到超過30萬宗申請，獲批近19萬宗，超過12萬名人才已來港。

他又說，政府早前就「高才通計劃」進行的調查，顯示當中54%已在香港成功找到工作，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業。他們的薪酬普遍比香港一般薪酬高，每月收入中位數約5萬港元，當中四分之一每月收入10萬港元或以上，10%每月收入20萬港元或以上。根據相關調查推算，去年已抵港的高才通計劃人才可為香港帶來每年約340億港元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

原文刊登於 香港電台

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