孫玉菡：優才以享有福利為來港目的非正確心態　不會成功融入香港大家庭

勞工及福利局局長孫玉菡表示，最近留意到內地社交媒體有帖文聲稱經香港特區政府的「優才計劃」入境後，無法在香港享有各項福利，但他深信有意來香港的優才，是着眼於香港的發展機遇和優勢，並盡快創業或尋找工作，以符合續簽要求，不會考慮能否享有香港的福利，若有人以享有福利作為來港目的，並非正確心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。

孫玉菡在勞福局社交網頁說，「優才計劃」是吸引頂尖人才及高技術專才來港定居，計劃廣受歡迎，自去年1月至今年5月底，已接獲接近10萬宗申請，同期有約18000人獲批來港。