孫玉菡︰體育明星落戶為香港「講公道話」比宣傳千句更好 無意向人才提供住屋津貼

前NBA球員馬貝利、桌球世界冠軍奧蘇利雲及卓林普等先後成為香港居民。勞工及福利局局長孫玉菡接受報章專訪時指出，他們選擇香港，向世界發出重要訊息，展示香港有吸引力，認為每名國際體育明星透過人才計劃來港，都會為香港帶來無窮得益。他表示，過去一段時間西方社會對香港有些不公平的報道，頂級球星選擇落戶香港，可以為香港「講句公道說話」，比政府宣傳一千句更好。政府會繼續從世界各地物色頂尖人才，並不局限於體育明星。

日後政策重心轉移至挽留人才

由2022年底起，透過各類人才計劃，已有17.5萬人來港，連同他們的配偶與子女，已為香港增加約35萬人口。孫玉菡表示，日後的政策重心會轉移至挽留人才，向他們提供更多資訊與支援，讓他們清晰了解每項人才計劃簽證續簽的要求。但強調在房屋供應上，特區政府必須先照顧本地人，因此無意向人才提供住屋津貼。