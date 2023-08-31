學童快樂指數6年新低 學習壓力上升 專家料疫後未適應面授課

開學在即，相信不少莘莘學子已執定書包，但學童心理上又是否已做好準備？有調查發現，2022至2023學年香港學童快樂指數為6.62分，較過去數年疫情期間的指數低，亦創下自2012至13年調查開始以來第二低。研究團隊又指，學生的學習壓力有所上升，相信與疫情後，未能適應面授課有關。專家呼籲，家長開學後多留意子女情緒，如了解他們與新同學相處的狀況等。

2023年「香港學童快樂指數」調查由嶺南大學STEAM教育及研究中心跟多個辦學團體合辦，並獲施永青基金會資助。調查於今年3月起接觸全港非國際學校及直資學校的中小學，共10所小學和10所中學參與，收回1,448名小學生、1,795名中學生及146名老師的問卷；結果顯示，香港學童快樂指數為6.62分(10分滿分)，較上年度微跌0.15分或2.2%，亦是自15至16年度(6.52)以來新低。

另外，研究調查亦就校內有關珍惜生命、鼓勵發展所長等教育活動進行評分，以4個「心理資本」量度「生命教育指數」，分別是「Love關愛」(關心他人健康和是否快樂)，「Insight智慧」(勇於接受批評，工作玩耍休息取得平衡)，「Fortitude堅毅」(勇於面對困難)及「Engagement行動」(主動尋找興趣發展所長)，指數愈高則愈有效降低欺凌情况。結果指出，生命教育指數稍升，由上年的3.85升至今年的3.95(1至5尺度)，數值連續兩年上升；心理資本數值普遍平穩，惟「Insight智慧」，即學童自我管理，以及處理情緒等方面能力有下降。研究團隊相信，智慧數值下降亦是快樂指數下跌的原因之一，並稱生命教育指數上升，有利穩住學童快樂指數。

