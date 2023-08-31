學童快樂指數6年新低 學習壓力上升 專家料疫後未適應面授課

開學在即，相信不少莘莘學子已執定書包，但學童心理上又是否已做好準備？有調查發現，2022至2023學年香港學童快樂指數為6.62分，較過去數年疫情期間的指數低，亦創下自2012至13年調查開始以來第二低。研究團隊又指，學生的學習壓力有所上升，相信與疫情後，未能適應面授課有關。專家呼籲，家長開學後多留意子女情緒，如了解他們與新同學相處的狀況等。
2023年「香港學童快樂指數」調查由嶺南大學STEAM教育及研究中心跟多個辦學團體合辦，並獲施永青基金會資助。調查於今年3月起接觸全港非國際學校及直資學校的中小學，共10所小學和10所中學參與，收回1,448名小學生、1,795名中學生及146名老師的問卷；結果顯示，香港學童快樂指數為6.62分(10分滿分)，較上年度微跌0.15分或2.2%，亦是自15至16年度(6.52)以來新低。
另外，研究調查亦就校內有關珍惜生命、鼓勵發展所長等教育活動進行評分，以4個「心理資本」量度「生命教育指數」，分別是「Love關愛」(關心他人健康和是否快樂)，「Insight智慧」(勇於接受批評，工作玩耍休息取得平衡)，「Fortitude堅毅」(勇於面對困難)及「Engagement行動」(主動尋找興趣發展所長)，指數愈高則愈有效降低欺凌情况。結果指出，生命教育指數稍升，由上年的3.85升至今年的3.95(1至5尺度)，數值連續兩年上升；心理資本數值普遍平穩，惟「Insight智慧」，即學童自我管理，以及處理情緒等方面能力有下降。研究團隊相信，智慧數值下降亦是快樂指數下跌的原因之一，並稱生命教育指數上升，有利穩住學童快樂指數。
關注學童受欺凌趨勢
調查又發現，2023年「未受欺凌指數」(1至5分，數字愈高代表愈未受欺凌)各級平均數位3.814分，較去年(3.840)略跌約1%，即情況輕微轉差。另外，除了中二、中三外，其他年級的學習壓力全面上升；其中小五和中四學生變化最為顯著，分別上升6.69%及3.92%。負責調查的研究所所長何濼生指，本年度學童快樂指數跌幅微不足道，但受欺凌方面值得留意，儘管高年級的「未受欺凌指數」較低年級高，但相關指數亦有降低的趨勢，如中二的指數下降5%，受欺凌人數變多；而男童「未受欺凌指數」顯著低於女童，反映男童受欺凌現象較女童普遍。他亦關注教師的生命教育培訓不足，直指現約七成老師對生命教育感興趣，但只有教師稱曾受培訓。他認為，培訓應以大學必修課形式，涵蓋所有老師。
專家：疫情期間缺乏社交
香港大學臨床醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，「疫情三年半前發生，香港係全球暫停面授時間最長的地區。」許多剛升學的兒童近年缺乏社交，部分學生甚至因疫情停課，而從未上過面授課，因而難以適應校園生活，學習壓力增加。他提醒家長開學後，花更多時間進行親子陪伴；又建議，學童不要過分沉迷電子產品，保持健康睡眠習慣。
施永青：減輕考試壓力更快樂
中原地產創辦人施永青則表示，「快樂係人生嘅一個重要追求」，兒童有較少困難和壓力，獲得快樂的條件較成年人好。他憶述兒時兩大壓力來源影響他的快樂，分別是考試和校規。他相信減少考試是提升兒童快樂的方法，學校亦可簡化校規、降低責任要求，這樣學校就能變成孩子的快樂源泉。