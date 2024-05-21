學童抗拒默書測試 衍壓力損健康 辦學團體向師生家長推支援課程

求學不是求分數，但考核制度以分數量化學習成效，學童承受過大壓力或影響精神健康。有小三學生表示，默書前夕均擔心忘記內容，故會提早一星期溫習，其母亦稱感覺兒子讀書壓力太大，之前曾故意將功課留在學校，就可以「唔使做」；轉校後，學校提供正念禪修課程後，兒子提升自信，她與兒子變得開心。除針對學生正向課程外，辦學團體近日舉行教師精神健康急救課程，讓家長和老師修畢課程後，可及早識別學童情緒徵兆提供支援。

香港佛教聯合會會屬小學校長會推行的「正念禪修」計劃，於2020至2024年在七所會屬小學推行，供學生修讀；7所小學將於逐步舉辦精神健康急救課程，讓家長和老師對精神健康問題有基本認識，了解常見徵兆並及時為學生提供支援。就讀佛教黃焯菴小學三年級學生王天朗表示，自己很害怕英文默書，每次都會害怕忘記內容，每次默書前會提早一星期溫習。天朗母親亦感受到兒子壓力，並因此抗拒英文科，更疑似拒絕做功課而將功課故意留在學校；其後轉校到現有小學，學校提供正念禪修課程，兒子修讀後變得自信及開心。知悉學校提供精神健康急救課程，她期待修畢課程解決兒子未來學習需要。