學童抗拒默書測試 衍壓力損健康 辦學團體向師生家長推支援課程

求學不是求分數，但考核制度以分數量化學習成效，學童承受過大壓力或影響精神健康。有小三學生表示，默書前夕均擔心忘記內容，故會提早一星期溫習，其母亦稱感覺兒子讀書壓力太大，之前曾故意將功課留在學校，就可以「唔使做」；轉校後，學校提供正念禪修課程後，兒子提升自信，她與兒子變得開心。除針對學生正向課程外，辦學團體近日舉行教師精神健康急救課程，讓家長和老師修畢課程後，可及早識別學童情緒徵兆提供支援。
香港佛教聯合會會屬小學校長會推行的「正念禪修」計劃，於2020至2024年在七所會屬小學推行，供學生修讀；7所小學將於逐步舉辦精神健康急救課程，讓家長和老師對精神健康問題有基本認識，了解常見徵兆並及時為學生提供支援。就讀佛教黃焯菴小學三年級學生王天朗表示，自己很害怕英文默書，每次都會害怕忘記內容，每次默書前會提早一星期溫習。天朗母親亦感受到兒子壓力，並因此抗拒英文科，更疑似拒絕做功課而將功課故意留在學校；其後轉校到現有小學，學校提供正念禪修課程，兒子修讀後變得自信及開心。知悉學校提供精神健康急救課程，她期待修畢課程解決兒子未來學習需要。
就讀佛教中華康山學校小六學生陳昕淇亦表示壓力主要來於學業，因過多功課，亦怕辜負家人期待，以及處理同學的人際關係。現時會因壓力做瑜伽和禪修減壓，亦會主動與母親傾訴。昕淇母親認為，學生要面對大大小小的考試，有壓力實在難以避免，但作為家長亦要學會處理子女壓力，故對學校所提供課程感期待，當察覺到子女情緒異常，亦懂得處理。
為老師家長提供精神健康急救課程
精神健康急救課程由香港心理衞生會開辦，課程共四節，每節3小時，全期出席及測驗合格者，將獲頒發由澳洲「精神健康急救國際」(MHFA International)認可之證書。香港佛教聯合會會屬小學校長會下學年將課程擴闊至7校全體老師和家長可報名修讀，預料8,000人受惠。佛教中華康山學校校長馬中駿期望，所有教師都對精神健康問題有基本認知，了解學生需要，加強教師專業培訓；家長可盡早察覺子女狀態，加強與子女溝通並引導他們尋求專業協助。
佛教聯合會會屬小學校長會副主席兼佛教林炳炎紀念學校校長許定國指，精神健康急救課程作為預防工作，由老師、家長共同建立精神健康防護網，合力關注學生精神健康。他指，除預防工作外亦需要學校多方配合，透過安排多元活動、在課室內設放鬆區、教導學生以禪修舒緩壓力，讓學生懂得用正面方式處理壓力。