學習情緒管理由小做起 約1400名小三及小四學生 化身情緒練習生

情緒問題不是成人世界獨有，有小學副校長直言，不要輕視小四學生情緒需要，這個年紀開始出現會一些家長始料不及的反應，令親子溝通出現問題，需要學習情緒管理。有見及此，去年全港首個專為小三及小四學生設計，以遊戲方式推動社交情緒教育的「賽馬會童心理情計劃」展開。該計劃由香港樹仁大學與香港青年協會合作，吸引了約1400名小三及小四學生參與。 「賽馬會童心理情」以「CASEL」（Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning）理論框架為基礎。「此計劃旨在為小三小四學生設計一個社交情緒教育的遊戲化平台，讓學生在遊戲中學習社交情緒管理，透過遊戲化過程、多媒體教學資源及線上心理情緒支援等方法，培養學生的情商能力。」香港樹仁大學首席副校長孫天倫指，計劃吸引了全港13間學校，約1400名小三及小四學生參與。

在「童心學堂」，參與計劃的學生將化身為「情緒練習生」，學習包括自我意識、自我管理、人際關係技巧、社會意識和負責任的決策能力等五大社交情緒能力。



情緒無分好與壞 「試行計劃時，發現有學生認為情緒有好與壞之分，如認為傷心是不好的，哭是軟弱的表現，憤怒也不應顯露出來。經過課程，同學明白情緒本身沒有對錯，並學會正向表達與管理情緒。」香港青年協會總幹事徐小曼透露，計劃在三年內為25間小學推行社交情緒教育課程，幫助5,000名小三及小四學生，從預防、認知、及早識別學生的精神困擾。 至於該計劃為何選擇小三及小四學生為對象，香港樹仁大學賽馬會童心理情計劃項目經理郭倩衡指，現行情緒教育計劃集中在中學或高小，我們發現有需要向低年級小學生推廣，做好預防工作，小三及小四的情緒管理計劃是坊問缺少的。透過問卷調查等方式，初步發現約5%學童有較高情緒教育需求，在我們即時接觸這批學童後，發現2%至3%需要額外介入。

