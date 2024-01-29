學者：政府盛事名單帶「水份」　關注未來是否可加大活動規模

政府早前宣布今年將舉辦逾150項盛事，有經濟學者認為盛事名單帶些「水份」，關注政府未來是否可定期舉辦活動，或加大活動規模等。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在電台節目說，部分盛事項目，例如一些時裝展屬國際級數。而本地一些傳統活動，例如大坑舞火龍同樣吸引外國旅客。他指為舉辦盛事定下KPI(關鍵績效指標)是重要，以量度盛事可吸引多少海外旅客、逗留多久，但不應只看活動數目。

倡港府減程序吸引盛事落戶

李兆波提到，香港過往有「盛事基金」，但審計署調查曾反映效用成疑，尤其個別活動比較「牽強」，沒有成為定期活動，對本港經濟幫助有限。此外，政府以前較少主動出擊，爭取大型盛事落戶香港，反觀新加坡政府有全套政策，建議港府減省一些官僚程序，在安全和效率之間取平衡。