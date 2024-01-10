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2024-01-10 04:31:56
日報

學費暫不調整 招生方向不變 明愛專上學院升格聖方濟各大學

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明愛專上學院 聖方濟各大學

明愛專上學院獲批「升格」為聖方濟各大學。(蘇文傑攝)

明愛專上學院獲行政長官會同行政會議批准「升格」，日後將更名為聖方濟各大學(Saint Francis University)。校方對此表示歡迎，認為是對有志在專業發展的年輕人予以肯定，但坦言今年收生人數會與往年相若。有學生相信，學校升格後會有人因「大學」二字而報讀，擔心學校有否足夠地方和資源接收更多學生。

明愛專上學院 聖方濟各大學 麥建華

麥建華(中)表示，正研究運用現有資源籌辦更多專業課程。 (蘇文傑攝)

政府公布升格大學的決定後，明愛專上學院隨即召開記者會，校長麥建華表示，近年明專學生人數穩步上升，認為取得大學名銜能夠豐富專上教育優質的升學機會，對有志在專業發展的年輕人給予肯定，未來會全力支持政府發展優質自資大學體系，與公營大學雙軌發展，為年輕人提供成功發展的路徑及希望。

麥建華又指，大學會繼續配合社會需求和年輕人就業目標，提供更多升學機會，尤其是護理和物理治療等健康科學，以及社會服務、跨學科的人文學科及商業範疇等。除計劃於今年初開辦、預計提供30個學額的護理及專職醫療學碩士課程外，校方正研究運用既有資源，籌辦社會服務碩士、語言及文化學位、酒店及旅遊的應用學位等不同專業課程，為業界補充新血、提升本港人力資源競爭力。

行政方面，麥建華相信學校升格後招生模式和方向不會有特別改變，暫時亦不會調整學費，預計下學年收生人數約為2,300，與去年相若。他又稱，學校也追求能夠配合學校教育方針的學生，因此不會為每年申請人數設目標，強調如申請者眾學校仍有足夠學額。

明愛專上學院 聖方濟各大學

張同學認為，學校升格不會對現有學生帶來太大影響。

有學生憂校園有否足夠地方

目前就讀護理學學士課程的大一學生張同學和李同學認為，升格後課程內容大致相同，畢業後的出路仍然是到醫管局就業，對在校的護理學生影響不大。他們相信，升學時會因「大學」二字影響選擇的中六生「大有人在」，加上學校的社會科學和護理學課程本來也較為出名，新課程「實會有人報讀」，因而亦擔心學校有否足夠地方和資源接收更多學生。

在1985年創立的明專，當時名為明愛徐誠斌學院，至2001年成為獲准開辦副學位課程的專上學院、2010年獲得開辦學位課程的評審資格，翌年重新命名為明專。現屆學生畢業時，畢業證書將由「聖方濟各大學」發出，至於正申請入學的學生，麥建華提醒明專的入學申請會自動轉到聖方濟各大學，呼籲他們毋須到JUPAS等系統找「聖方濟各大學」再次報名，而已發出的錄取通知書在升格後仍然有效。

蔡若蓮：印證致力推動教育界並行發展

教育局長蔡若蓮表示，向明專授予大學名銜不僅標誌明專邁進新里程，亦充分印證政府致力推動公帑資助和自資專上教育界別並行發展，從而為年輕人提供優質、靈活及多元的升學路徑，相信自資專上界別會繼續在培育人才方面，擔當關鍵角色，支持香港的人力需求及進一步發展成為國際專上教育樞紐。

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