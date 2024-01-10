學費暫不調整 招生方向不變 明愛專上學院升格聖方濟各大學

明愛專上學院獲行政長官會同行政會議批准「升格」，日後將更名為聖方濟各大學(Saint Francis University)。校方對此表示歡迎，認為是對有志在專業發展的年輕人予以肯定，但坦言今年收生人數會與往年相若。有學生相信，學校升格後會有人因「大學」二字而報讀，擔心學校有否足夠地方和資源接收更多學生。

政府公布升格大學的決定後，明愛專上學院隨即召開記者會，校長麥建華表示，近年明專學生人數穩步上升，認為取得大學名銜能夠豐富專上教育優質的升學機會，對有志在專業發展的年輕人給予肯定，未來會全力支持政府發展優質自資大學體系，與公營大學雙軌發展，為年輕人提供成功發展的路徑及希望。

麥建華又指，大學會繼續配合社會需求和年輕人就業目標，提供更多升學機會，尤其是護理和物理治療等健康科學，以及社會服務、跨學科的人文學科及商業範疇等。除計劃於今年初開辦、預計提供30個學額的護理及專職醫療學碩士課程外，校方正研究運用既有資源，籌辦社會服務碩士、語言及文化學位、酒店及旅遊的應用學位等不同專業課程，為業界補充新血、提升本港人力資源競爭力。

行政方面，麥建華相信學校升格後招生模式和方向不會有特別改變，暫時亦不會調整學費，預計下學年收生人數約為2,300，與去年相若。他又稱，學校也追求能夠配合學校教育方針的學生，因此不會為每年申請人數設目標，強調如申請者眾學校仍有足夠學額。