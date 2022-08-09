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2022-08-09 12:27:01

安心出行紅黃碼懶人包｜甚麼是紅黃碼？我需要更新安心出行嗎？一文睇清「3+4」檢疫方案

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特首李家超表示，安心出行增加「紅黃碼」只針對確診者和檢疫人士，其他人不受影響。(資料圖片)

特首李家超表示，安心出行增加「紅黃碼」只針對確診者和檢疫人士，其他人不受影響。(李睿哲攝)

行政長官李家超於周一(8日)公布放寬7天酒店檢疫期，改為「3+4」檢疫方案，8月12日起由海外及名灣抵港人士，由7天酒店檢疫改為3天酒店檢疫，只要完成酒店隔離檢測呈陰性，便可接受4天家居醫學監察。當局同時推出「紅黃藍碼」配合新的「3+4」檢疫方案，抵港人士若檢測呈陽性，會在「安心出行」應用程式中出現「紅碼」，檢測陰性就會出現「黃碼」，完成「3+4」檢疫後，二維碼會自動轉為「藍碼」。am730便整理出懶人包，為讀者詳解紅、黃、藍碼及「3+4」檢疫方案。

疫情｜7天酒店隔離變「3+4」 家居監察可上班不可堂食 8月12日起生效 (持續更新)

7天酒店隔離變「3+4」，家居監察可上班但不可堂食，8月12日起生效。(政府提供)

1.甚麼是「3+4」檢疫方案？

抵港人士的酒店檢疫日數由原本7日縮短至3日，完成酒店隔離檢測呈陰性，便可回家接受4日醫學監察，期間容許在社區作有限度活動。

2.甚麼是安心出行紅黃藍碼？

海外旅客本周五（12日）起，會按風險級別獲發不同「疫苗通行證」，確診人士會顯示「紅碼」，居家醫學監測人士則會顯示「黃碼」，期間不准進入「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等；當檢疫期完結，「安心出行」將會自動轉為「藍碼」。

紅黃碼

抵港確診人士，「安心出行」內會出現紅碼。（政府宣傳片）

3.甚麼時候會出現紅碼？

所有抵港海外旅客若檢測為陽性，會在「安心出行」應用程式中出現「紅碼」，並禁止離開隔離地點。

黃碼

「黃碼」則適用於海外或台灣經機場入境檢測為陰性的人士。（政府宣傳片）

4.甚麼時候會出現黃碼？

「黃碼」則適用於海外或台灣經機場入境的人士檢測現陰性，離開檢疫酒店後，他們於醫學監察期間容許在社區有限度活動。

「黃碼」人士不得以顧客或訪客進入以下處所：

  • 有主動核查「疫苗通行證」的表列處所（即餐飲處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所）；以及
  • 安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫療處所
藍碼

「紅碼」或「黃碼」完成隔離或監察期便會轉回「藍碼」。（政府宣傳片）

5.甚麼時候會出現藍碼？

完成隔離或醫學監察後，「安心出行」內的二維碼將自動轉成藍碼。

紅黃碼 紅黃碼 紅黃碼

6.甚麼人需要更新「安心出行」嗎？

經機場來港的「紅黃碼」人士都需要按要求使用最新的「安心出行」3.4版本。更新「安心出行」程式很簡單，只需開啟程式後按「設定」版面看看版本是否最新，並按「檢查更新」就可以。而版面上亦有支援熱線2626 3066，供市民查詢。

7.我需要更新「安心出行」嗎？

「紅黃碼」只適用於海外或台灣抵港人士，如果是在港生活不會離開香港的市民，可以繼續使用原有的「安心出行」。

常見問題

問：「3+4」檢疫方案和之前有甚麼不同？

答：抵港人士的酒店檢疫日數由原本7日縮短至3日，完成酒店隔離檢測呈陰性，便可回家接受4日醫學監察...詳情

問：紅黃藍碼是甚麼？

答：海外旅客本周五（12日）起，確診人士會顯示「紅碼」...詳情

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