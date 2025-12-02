宏福苑五級火最少151死 20棚網樣本7未達阻燃標準 疑魚目混珠逃檢測 官斥非常可恥

大埔宏福苑世紀火災，死亡人數增至最少151人，當局昨再尋獲8具遺體，其中3具為消防早前發現。火災調查方面有新進展，政府在事發第三日曾指大廈棚網和保護網經初步測試符合阻燃要求；惟進一步蒐證及化驗後，昨公布發現4幢大廈的20個棚網樣本中，有7個未達阻燃標準。當局解釋，最初檢取樣本時火勢仍然很猛烈，故只能在未受波及的宏志閣地下取樣，並指涉案人士手法狡猾，把合標準與不合標準棚網混合使用，並將不達標棚網放在難以到達的高處，圖「魚目混珠」藉此逃避政府檢測。

釀成最少151人死亡、仍有30人失去聯絡的宏福苑五級火，事發時外牆搭有棚架及棚網，各單位被承建商用發泡膠封窗。政府事發翌日曾表示，消防員撲火期間發現棚網及發泡膠火勢蔓延速度不尋常，第三日保安局長鄧炳強稱已初步化驗大廈棚網、保護網，初步達阻燃要求。事隔3日，當局交代最新進展指，過去兩日在宏仁、宏道、宏泰和宏志閣的高、中、低層採集共20個棚網樣本，當中7個樣本未達阻燃標準。 鄧炳強表示，最初檢取樣本化驗時由於火勢仍然猛烈，調查人員只能在宏志閣地下取樣測試並發現符合標準，但其後認為情況與消防及專家的觀察不一致，因此在火勢受控後再採樣調查，現懷疑有人將不合標準棚網混入工程使用。他指，不合標準棚網位置包括較難到達、要由消防員爬出去取樣的地方，「等你如果『草率』嘅話，就淨係可以攞到啲合格嘅標本」，又說較難取得的樣本不合格機率較大，當局會繼續採樣調查。



調查：涉案人風災後曾購不合格圍網 廉政專員胡英明指，據調查發現宏福苑大廈棚網在今年7月颱風襲港期間受損，有涉案人士隨後從一間本地供應商，以每卷54元分批購買足以包圍8幢大廈、合共2,300卷不符阻燃禁準圍網。至10月中環發生一宗涉及棚網火警後，有涉案人士擔心會被抽驗而向同一供應商以每卷100元的價錢，購買115卷合標準棚網並裝在每幢樓宇的棚腳，試圖魚目混珠。警方和廉政公署合共就宏福苑火災拘捕14人，包括工程顧問、承建商、搭棚判頭等，部分人同時被警方和廉署拘捕，兩部門的聯合調查小組已開始與律政司檢視證據，考慮是否足以檢控涉案人士。 政務司長陳國基形容涉案人士非常蠱惑，把不合標準棚網放在只有消防員才能到達的地方，藉此逃避政府檢驗，斥責他們「處心積慮」、「有晒計劃」犯案，做法非常可恥，「為咗蠅頭小利害死咗咁多條人命」，又指政府堵塞漏洞責無旁貸，但最重要是所有人不要犯法，否則有多少監管都不及有人鋌而走險。另外，港澳辦主任夏寶龍昨南下深圳，聽取有關情況的詳細匯報。

部分遺體燒成灰燼 39具仍待辨認 大廈搜索方面，警方已完成5幢大廈的行動，餘下的宏新和宏昌閣行動昨早展開，分別已完成四分之三和四分之一搜索，期間在最先起火的宏昌閣單位、走廊和樓梯發現多5具遺體，另處理3具早前由消防發現的遺體。 警方新界北總區指揮官助理處長林敏嫻指，宏昌閣環境非常惡劣、滿目瘡痍，部分遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼。她預計整體搜救和現場證物收集工作會在3周內完成，又稱災難遇害者辨認組已在完成搜索的5幢大廈進行足夠覆查，確保沒有遺漏；日後重返大廈的應是採集證物、燒焦物品樣本等蒐證的刑事調查人員，與搜尋遺體無關。當宏新閣及宏昌閣完成搜救後，所得數字將是最終死亡人數，目前累計增至151人死亡，當中104具遺體已初步辨認身份、39具遺體仍待辨認。警方傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢在交代最新死亡數字時，一度未能控制情緒哽咽落淚，待平復心情後再回到鏡頭前接受提問。 (相關新聞見A4-A8)