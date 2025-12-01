宏福苑居民入住安置住宿 政府：長遠協助至家園重建

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，相關調查和善後工作仍在進行，其中災民的安置成一大關注。各個政府部門正全方位支援居民需要，當局透露，目前已有1,500受災居民入住政府安排的安置住宿，並修改規定，容許災民可長期在過渡性房屋安頓。之後或再有不同計劃推出，如津貼計劃、教育基金，甚至重建家園的安排。
政府因應事件成立「應急住宿安排工作組」，財政司副司長兼工作組組長黃偉綸昨出席電台節目表示，宏福苑其中7座大廈受到嚴重影響，當局人員會盡快入內視察情況。他透露，截至昨午有約1,827名受災居民獲安排入住房屋局的過渡性房屋和房協的單位，以及由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間。
他強調，過渡房屋或房協專用安置屋邨合共有超過2,000個單位，數字上足以應付居民需要；但要視乎居民需要入住不同區域的單位，目前大埔區入住率最高，如果滿額的話，希望居民願意跨區入住其他單位。他呼籲受影響居民可致電3611 8482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢不同項目的入住情況；或致電182 183與社工聯絡。
何永賢：過渡性房屋可長期入住
房屋局長何永賢在同一節目稱，過渡房屋可讓居民長期入住，居民毋須擔心數星期後就要搬走，並會提供社工服務、心理輔導等全套服務，亦已修改規定允許寵物入住。她指，受影響居民只佔過渡屋入住比例7%，而過渡屋本身亦有設計應急單位，認為今次都看到項目發揮作用。
至於政府在意外後設立的9個庇護中心，黃偉綸表示，高峰期有超過700人留宿，截至前日仍有約40人留宿在兩個庇護中心，強調政府明白部分居民希望繼續留在該處，不會強逼他們離開。他強調，政府有信心一路支援居民至解決重建等問題。
重建宏福苑言之尚早
火警中宏福苑宏志閣是唯一未受波及的大廈，黃偉綸稱，若大廈水電和電梯等運作正常、安全沒有問題，將盡快安排居民返回單位，至於另外7座起火大廈則要先視察現場情況。被問到宏福苑會否有重建安排，黃偉綸回應稱現階段言之尚早，任何情況都不會排除。
已陸續派發應急錢
民青局長麥美娟昨則出席電視台節目談及災民安置問題，指會確保宏福苑災民有免費住屋，直至他們重建家園；會作彈性安排，確保達到每個住戶的住屋需要。她又提到，當局已陸續向災民先派一萬元「應急錢」，稱當局正考慮讓災民到各區民政事務總署領取，加快發放。
或續有支援計劃推出
她又稱政府會「長遠支持」災民，除了5萬元生活津貼外，「如果日後我們看到，他們有其他生活需要，包括搬去過渡屋時，之後可能會有不同計劃推出，包括津貼計劃、可能是教育基金，甚至重建家園的安排。」而基金亦會有審計署監察，會確保錢能用得其所。