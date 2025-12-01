宏福苑居民入住安置住宿 政府：長遠協助至家園重建

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，相關調查和善後工作仍在進行，其中災民的安置成一大關注。各個政府部門正全方位支援居民需要，當局透露，目前已有1,500受災居民入住政府安排的安置住宿，並修改規定，容許災民可長期在過渡性房屋安頓。之後或再有不同計劃推出，如津貼計劃、教育基金，甚至重建家園的安排。

政府因應事件成立「應急住宿安排工作組」，財政司副司長兼工作組組長黃偉綸昨出席電台節目表示，宏福苑其中7座大廈受到嚴重影響，當局人員會盡快入內視察情況。他透露，截至昨午有約1,827名受災居民獲安排入住房屋局的過渡性房屋和房協的單位，以及由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間。

他強調，過渡房屋或房協專用安置屋邨合共有超過2,000個單位，數字上足以應付居民需要；但要視乎居民需要入住不同區域的單位，目前大埔區入住率最高，如果滿額的話，希望居民願意跨區入住其他單位。他呼籲受影響居民可致電3611 8482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢不同項目的入住情況；或致電182 183與社工聯絡。

