宏福苑援助基金達28億 生活津貼每戶增至10萬

大埔宏福苑大火大批居民流離失所，政府因應火災成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至昨中午收到的外界捐款達25億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約28億元。而政府支援措施亦再加碼，每戶生活津貼由5萬元增加至10萬元。另外未受火災殃及的宏志閣住戶，獲一次入屋執拾個人財物，居民把握機會昨返回單位處理。

民青局長麥美娟昨稱，明白大埔宏福苑災民有各種需要，包括入冬要添置衣物，決定將每戶生活津貼增至10萬元。當局已為300多戶發放5萬元津貼，會盡快將新增的5萬元發放予相關戶口，而未領取的家庭將一次過獲發放10萬元。至於物資捐獻網上平台已收到逾1,300個登記，約三成為機構，包括日常生活用品和電器等，會將物資與市民配對。