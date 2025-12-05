宏福苑援助基金達28億 生活津貼每戶增至10萬

大埔宏福苑大火大批居民流離失所，政府因應火災成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至昨中午收到的外界捐款達25億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約28億元。而政府支援措施亦再加碼，每戶生活津貼由5萬元增加至10萬元。另外未受火災殃及的宏志閣住戶，獲一次入屋執拾個人財物，居民把握機會昨返回單位處理。
民青局長麥美娟昨稱，明白大埔宏福苑災民有各種需要，包括入冬要添置衣物，決定將每戶生活津貼增至10萬元。當局已為300多戶發放5萬元津貼，會盡快將新增的5萬元發放予相關戶口，而未領取的家庭將一次過獲發放10萬元。至於物資捐獻網上平台已收到逾1,300個登記，約三成為機構，包括日常生活用品和電器等，會將物資與市民配對。
此外，宏志閣昨再有住戶返回寓所收拾，受訪居民均表示，單位內有水有電，沒有受損，返家後即時處置了雪櫃內已存放逾一周的過期餸菜；並預計天氣將轉冷，回家無期，亦取走了大量厚衣物，以及藥物和貴重財物。有居民認為單位無損，加上家中有年邁長輩，已在宏志閣居住多年，期望可在確保安全的下搬回原單位。對於政府早前下令，全港所有正進行大維修的樓宇，外牆棚網要即時下架。有宏福苑居民指棚網是火勢蔓延其中一個原因，又指事發時火警鐘沒有響，批評管理公司監管不力。
受慘劇的沉重影響，社會各界紛紛取消近月的節慶活動，包括學校。陸續有學生在社交平台透露校方已決定取消聖誕節相關慶祝活動，令期待一年一度在聖誕派對全校同樂的學生大失所望，難掩失落之情。教育局回覆本報查詢稱，據悉有學校因應大埔火災調整本月1日後的活動，如聖誕活動以關愛、珍惜等作主題，減少慶祝元素，亦有部分活動或延期舉行。教育局提醒學校調整活動安排前，須仔細考慮校情，並與學生和家長保持良好溝通和取得共識。