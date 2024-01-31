官斥被告怪責事主言論令人厭惡 憤怒 54歲男商人非禮罪成囚15個月

一名54歲已婚男商人前年在本港機場，結識了一名由美國來港、同操普通話華裔女子，數日後二人於酒店午膳，男子以協助為手機充電為名邀請女事主到其房間，期間脫去對方衣服，並曾以下體貼向女方面部，女事主之後報警指被性侵。案件經陪審團裁定男商人企圖強姦罪名不成立，但非禮罪成，男商人昨在高等法院判囚15個月。
被告韋德恩，54歲，商人，被裁定於2022年8月18日，在旺角希爾頓花園酒店一房間內非禮35歲女事主X。法官引述X的報告指，雖然事主無留下痛苦記憶，情緒影響亦逐漸消退，但X尊嚴明顯受損，並斥責被告當時意欲強逼事主為其口交，具高度侮辱性，貶損尊嚴，事後怪責事主的言論更令人厭惡及憤怒。
案情指，被告與事主X在2022年8月15日抵港，二人在機場核酸等候區因處理健康碼相識，被告坐的士時著事主同行，二人其後交換微信。數日後，被告因事相約X午膳，X聲稱其手機無電，二人到被告酒店房間充電。
期間，被告將事主推上床，並強吻對方，又脫去X內褲等衣物，嘗試與X性交，X不斷反抗而未能成事。X指正月事並繼續反抗，最終稱會報警被告才停手。之後被告稱：「真是沒有意思。」又指大家都是成年人，「你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」
被告自辯時則稱，事主聲稱獨自在香港不開心，他認為X想發生親密關係。上房後，二人繼續聊天，他便吻及撫摸X的身體，並脫下雙方衣物，後來發現X來月事，被告自認迷信，對月經非常反感，認為碰到會倒霉，便叫X立即穿衣離開。