官斥被告怪責事主言論令人厭惡 憤怒 54歲男商人非禮罪成囚15個月

一名54歲已婚男商人前年在本港機場，結識了一名由美國來港、同操普通話華裔女子，數日後二人於酒店午膳，男子以協助為手機充電為名邀請女事主到其房間，期間脫去對方衣服，並曾以下體貼向女方面部，女事主之後報警指被性侵。案件經陪審團裁定男商人企圖強姦罪名不成立，但非禮罪成，男商人昨在高等法院判囚15個月。

被告韋德恩，54歲，商人，被裁定於2022年8月18日，在旺角希爾頓花園酒店一房間內非禮35歲女事主X。法官引述X的報告指，雖然事主無留下痛苦記憶，情緒影響亦逐漸消退，但X尊嚴明顯受損，並斥責被告當時意欲強逼事主為其口交，具高度侮辱性，貶損尊嚴，事後怪責事主的言論更令人厭惡及憤怒。