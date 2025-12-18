家計會出新書 解答少年常問性問題 有贈書活動

香港家庭計劃指導會推出一本以初中生為對象的性教育新書《青春101：面不紅有問有答》，書中彙集了100條以不記名方式搜集的中小學生常問的性問題。
家計會表示，成長中的青少年對性有不少疑惑，但往往因為尷尬，或認為師長不會願意回應這類問題而不敢啓齒發問。現今資訊發逹，青少年最常通過網絡尋找答案，然而，網絡上資訊泛濫、良莠不齊，並非最可靠的途徑，因此，家計會教育主任將青少年最常提出的性問題結集成書。
作者兼家計會教育主任梁祖詠表示，本書的主要特色，是當中的問題非常直白，盡量以同學平時所使用的字眼原原本本地呈現，例如「打得飛機多會不會傷身？將來會不會性無能？」答案則以「貼地」的方式從多角度分析，以坦誠的態度去提供解答，並配上可愛的插畫。
另一位作者兼家計會教育主任周卉卉表示，現今青少年開始接觸網絡世界的年紀越來越小，每天面對大量不適合他們年齡的性資訊。因此，盡早開始性教育，有助培養他們的網絡媒體素養，賦予他們辨別資訊真確的能力。
周卉卉指，希望此書能提供一個正面示範，當青少年以嬉笑的態度提問或使用性俚語時，切忌認定他們在胡鬧而不予回應、取笑或責備，並應理解到青少年可能只是以嬉笑掩飾尷尬，或者不認識正確的用詞或名稱。
家計會鼓勵，家長、教師及青年工作者閱讀此書，以了解現今新世代所關注的性問題，增強個人的性知識，了解如何以適當的態度和技巧回答性問題。
即日起至明年1月31日有機會獲得此書
即日起至明年1月31日，只要在「家計會性教育」Facebook或Instagram上有關新書的帖子留言，分享自己聽過最深刻的性問題，同時私訊管理員表示希望索取新書，便有機會獲得《青春101: 面不紅有問有答》乙本，價值100元，數量有限，送完即止。