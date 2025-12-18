家計會出新書 解答少年常問性問題 有贈書活動

香港家庭計劃指導會推出一本以初中生為對象的性教育新書《青春101：面不紅有問有答》，書中彙集了100條以不記名方式搜集的中小學生常問的性問題。

家計會表示，成長中的青少年對性有不少疑惑，但往往因為尷尬，或認為師長不會願意回應這類問題而不敢啓齒發問。現今資訊發逹，青少年最常通過網絡尋找答案，然而，網絡上資訊泛濫、良莠不齊，並非最可靠的途徑，因此，家計會教育主任將青少年最常提出的性問題結集成書。

作者兼家計會教育主任梁祖詠表示，本書的主要特色，是當中的問題非常直白，盡量以同學平時所使用的字眼原原本本地呈現，例如「打得飛機多會不會傷身？將來會不會性無能？」答案則以「貼地」的方式從多角度分析，以坦誠的態度去提供解答，並配上可愛的插畫。