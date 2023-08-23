家長投訴未經同意上載學生活動照 聖類斯小學：日後獲授權才發布或存檔

現今校園生活多姿多采，不少學校都會將學生活動相片同時上載到官方網站，與家長和公眾分享。本報近日接獲投訴指，有學校在未經家長同意，便把其子女的相片公開，批評校方不尊重私隱。涉事學校向本報稱明白家長的擔憂，下學年起會在刊登相片前取得家長同意。教育局表示，一直有提醒學校處理個人資料時，須符合私隱相關法例規定，私隱專員公署就指使用個人資料時，必須用於收集時述明或直接相關的目的。

西營盤聖類斯中學(小學部)家長鄭太向本報投訴指，學校網站載有多幅該校學生參與不同活動的照片，惟事前未有取得家長同意，批評校方做法「剝削私隱」，「(子女)參加學校活動，唔代表我consent(同意)你將我啲相post出嚟。」

鄭太續說，早前有汽車代理商到校園舉辦活動後，同樣有把學生參與的照片上傳至社交網站，而涉事代理商早前接連有陳列室和汽車維修中心遭刑事毀壞，「如果(子女被人)『點錯相』點算？」她促請校方日後張貼學生照片前，必須取得家長同意，又稱已分別向校長反映及教育局投訴。