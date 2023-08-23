家長投訴未經同意上載學生活動照 聖類斯小學：日後獲授權才發布或存檔

現今校園生活多姿多采，不少學校都會將學生活動相片同時上載到官方網站，與家長和公眾分享。本報近日接獲投訴指，有學校在未經家長同意，便把其子女的相片公開，批評校方不尊重私隱。涉事學校向本報稱明白家長的擔憂，下學年起會在刊登相片前取得家長同意。教育局表示，一直有提醒學校處理個人資料時，須符合私隱相關法例規定，私隱專員公署就指使用個人資料時，必須用於收集時述明或直接相關的目的。
西營盤聖類斯中學(小學部)家長鄭太向本報投訴指，學校網站載有多幅該校學生參與不同活動的照片，惟事前未有取得家長同意，批評校方做法「剝削私隱」，「(子女)參加學校活動，唔代表我consent(同意)你將我啲相post出嚟。」
鄭太續說，早前有汽車代理商到校園舉辦活動後，同樣有把學生參與的照片上傳至社交網站，而涉事代理商早前接連有陳列室和汽車維修中心遭刑事毀壞，「如果(子女被人)『點錯相』點算？」她促請校方日後張貼學生照片前，必須取得家長同意，又稱已分別向校長反映及教育局投訴。
下學年將增設家長同意書
聖類斯中學(小學部)袁主任回覆本報查詢指，理解家長的擔憂，現正跟進有關學校網站事宜，將會移除所有涉及學生的活動相片。她表示，過往未曾接獲家長有類似投訴或表達有關恐懼，「某程度上一直都沿用呢個方法」，而今次未有家長直接接觸校方。
袁主任透露會於新學年向全體學生家長發出同意書，日後只會在取得家長同意下於網站和校刊發布、在校內內部存檔學生活動照片，至於有關汽車代理商帖文現已刪除。
教育局：正按程序嚴肅處理
教育局發言人表示，得悉有關事件後已按既定程序嚴肅處理，要求學校立即調查及跟進事件，以及檢視學校處理學生個人資料的校本機制，而當局一直有循不同途徑提醒學校處理學生個人資料時，須確保收集的目的、方式、資料的使用、保安、查閱和披露方面，符合《個人資料(私隱)條例》。
私隱專員公署亦確認月初接獲有關投訴並正跟進。公署指，資料使用者收集個人資料時，必須是直接與職能或活動的合法目的而收集，並須在收集時或之前告知當事人所收集的資料，將會用於甚麼目的、可能會轉移予甚麼類別人士，以及當事人有責任或是可自願提供資料；而除非得到當事人自願及明確同意，否則個人資料只限用於或披露於收集時述明目的。