富衛保險冠軍賽馬日逾9,300旅客入場　馬會推體驗套票帶動賽馬旅遊

「富衛保險冠軍賽馬日」今日(27日)在沙田馬場舉行。賽事吸引超過4萬6千人入場，當中旅客人數逾9,300人，是歷來冠軍賽馬日新高。馬會積極推動賽馬旅遊，今個馬季截至今天賽事共吸引逾13萬6千名旅客前來香港觀賞賽馬賽事，遠超上個馬季全季總數的9萬3千人。 今天入場的9,000多名旅客中，內地旅客超過8,200人，相比去年冠軍賽馬日的5,200人，增幅近六成。馬會行政總裁應家柏賽後表示：「雖然面臨全球經濟和政治不穩定性的挑戰，馬主及部份頂級客戶可能會受到些許影響，但是我們在提供世界級的賽馬賽事和體育娛樂方面的策略取得成功，但我們不會自滿，也不會原地踏步，會繼續提升香港賽馬的水平。」

在海外遊客方面，今天的賽事吸引超過1000人，當中近100人購買了馬會首度推出的體驗套票入場，其中一套是為旅行團旅客而設的「尊尚禮遇套票」。當中，有16名屬會展獎勵旅遊(MICE)旅客，他們來自澳洲中大型企業行政總裁組成的私人團體，今次來港主要進行商務洽談及尋找國際商業機遇，當中不少人首度前來香港馬場觀賽，體驗香港的世界級賽馬。 澳洲企業CGH Group行政總裁Rob Blenkinship是其中一名MICE旅客，他指今次留港四日主要與合作夥伴會面，並發掘其企業在港發展的機遇。由於團體中不少成員均是馬主，均特意安排到訪沙田馬場，體驗香港賽馬氣氛：「沙田馬場擁有全球最美的賽道，看台上人山人海，馬場內氣氛比澳洲更熾熱，我十分期待再次到訪香港及馬場。」

另外12 名OnTrack Racing Tours的澳洲旅客同樣購買了「尊尚禮遇套票」，均為澳洲的馬主或育馬者，今次將在港逗留七天，人均消費近七萬港元。該旅行社董事總經理Grant Morgan表示，香港賽馬聞名澳洲，場地和相關設施具吸引力。今次為該旅行社首次前來參與冠軍賽馬日，未來會繼續組團來港觀賽。 另外一套「探索體驗套票」則專為初接觸賽馬的海外個人遊旅客而設，他們由專屬旅遊大使會帶領遊客參觀馬場內的重要設施如亮相圈及賽道旁，全程作出深入的講解，並介紹香港賽馬的重要發展及香港的賽馬的文化。