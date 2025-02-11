富豪雪糕車香港創辦人之一何敬源離世　訃告：為港人帶來香甜回憶

曾在牛奶公司任職 根據由何敬源長甥在報章刊登的訃告，香港富豪雪糕創辦人之一、兼前董事總經理何敬源上月23日在澳洲珀斯離世，享年98歲，妻兒、女婿及孫兒等在側，並已於上周六（8日）在珀斯入土為安。訃告介紹，何敬源乃家中長子，二戰期間喪父，肩負長兄為父之責照料一家長幼，亦曾投身輔警，直至從商始退役。 訃文提到，何敬源當年在牛奶公司任職，後偕好友以於所累積經驗，自海外進口香港前所未有的軟雪糕車，創立富豪雪糕，為多代香港人帶來彌足珍貴的香甜回憶，更成今日香港知名標籤品牌，街知巷聞，直至年高退休，始將業務轉讓，舉家移民澳洲。

1970年與好友取得香港經營權 「富豪雪糕」原名為「Mister Softee」，於1956年由美國Conway兄弟創立，香港的特許經營權則於1970年由米行老闆唐學元和兩位牛奶公司前員工何敬源、Ted Drew購入，他們到英國旅遊時看到一個公園內停泊了多部雪糕車，周圍聚滿等候買雪糕的小孩子，因而觸發將雪糕車搬到香港的念頭，並從英國訂購第一部雪糕車來港，在沙田火炭設廠至今。在1970年大除夕夜，第一輛富豪雪糕車於荃灣大河道球場正式開業，當時軟雪糕的售價是5毫。開業後吸引了大人細路都來幫襯，當時曾1小時做了800元生意。2010年美國公司收回本港特許經營權，「富豪雪糕」便由「Mister Softee」改為「Mobile Softee」。直至2016年，「冰淇淋車」又再次重用舊稱「富豪冰淇淋」。 現時剩下14部雪糕車 據悉，「富豪雪糕車」在1970年代向市政局取得16個流動雪糕車經營牌照，由於一部雪糕車成本極高達20萬元，並沒有其他公司加入行列；加上港府自1978年起停發小販牌照，時至今日「富豪雪糕」在香港仍是獨市生意。 由於有關牌照不得轉讓、繼承或轉至其他車輛，現時剩下14個牌照，亦即是14部雪糕車，除了長駐中環天星碼頭和尖沙咀天星碼等指定旅遊區，其餘雪糕車在全港遊走，只出售四種產品（軟雪糕、果仁甜筒、蓮花杯及珍寶橙冰），至今沒大改變。

富豪雪糕車冷知識｜為何叫富豪雪糕？ 「富豪雪糕」原來意指高人一等的高級雪糕。富豪雪糕車第一次在港出現時十分風光，當時軟雪糕承惠5毫，短短一小時就售出1,600支，風頭可謂一時無兩。 富豪雪糕車冷知識｜英文不叫「Ice Cream Car」？ 「富豪雪糕」本來叫「Mister Softee」，1956年由美國Conway兄弟創立，後來香港取得特許經營權，便一直沿用此名。直至2010年初，美國公司收回本港的特許經營權，「富豪雪糕」的英文名亦由「Mister Softee」改為「Mobile Softee」。 富豪雪糕車冷知識｜一輛雪糕車貴過一層樓？ 70年代初期，本港上車盤售價約1至2萬元，而當時訂購一部雪糕車需要20萬元，相當於當年十幾個上車盤。就算到了70年代末期，上車盤約10萬元，也貴不過一架雪糕車。 富豪雪糕車冷知識｜為何雪糕車播《藍色多瑙河》？ 據聞創辦人取得特許經營權後，車廠本來有一大堆音樂供他選擇，但當中他只認識BlueDanube，於是便選了《藍色多瑙河》當招牌音樂；而雪糕車播放的音樂，其實來自車底。