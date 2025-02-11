富豪雪糕車承載超過50年香港情懷 除咗雲呢拿原來仲有限時特別口味？

富豪雪糕車從美國引入香港 1970年大除夕開業客似雲來 小時候，每次看到停泊在街上的富豪雪糕車，都會禁不住請求父母買一杯軟雪糕。張嘴咬一口，那種軟綿滑溜的口感，真的不捨得太快吃完，但偏偏在艷陽下，雪糕正迅速溶化。結果，還是快快吃完，滿足口腹之欲。 然後，又開始期待下次與富豪雪糕車的再遇。

富豪雪糕車為何取名「富豪」？選《藍色多瑙河》有何因由？ 有人好奇為甚麼叫富豪雪糕？有指創辦人之一的何敬源曾表示，很多人都賣雪糕，我們要做得高級些，所以中文取名富豪。 富豪雪糕車另一特色是那首悅耳的《藍色多瑙河》音樂。每次聽到飄來的音樂，有心人都會懂得循聲追尋而至。 為甚麼會揀這首約翰史特勞斯 （Johann Strauss II）的名曲做雪糕車的音樂？有一個說法是當年車廠曾提供很多樂曲選擇給香港富豪雪糕創辦人，因為對方對這首歌最有印象，便扑搥決定選用，並一直沿用至今。

富豪雪糕車全港僅14部 遊客景點商場港鐵站也見影蹤 現時全港有14部富豪雪糕車，每天穿梭全港各個地區，或在山頂、尖沙咀天星碼頭、灣仔金紫荊廣場等遊客聚集之地，又或者在商場、港鐵站附近等會找到它們的影蹤。 吃一杯軟雪糕，有時恍如緣份的安排，當遇上時，就要毫不猶豫地捉緊它，走上前買一杯大快朵頤。你會嗎？ 【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】