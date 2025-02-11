富豪雪糕車承載超過50年香港情懷　除咗雲呢拿原來仲有限時特別口味？

夏日炎炎，持續30度高溫下，走在街頭突然聽到悅耳又熟悉的《藍色多瑙河》音樂，腦海中立刻出現消暑妙品──軟滑可口的軟雪糕。
承載超過50年的香港情懷，富豪雪糕車賣的又豈止是一杯軟雪糕！
文章出處：「當代中國」網站
富豪雪糕車從美國引入香港 1970年大除夕開業客似雲來
小時候，每次看到停泊在街上的富豪雪糕車，都會禁不住請求父母買一杯軟雪糕。張嘴咬一口，那種軟綿滑溜的口感，真的不捨得太快吃完，但偏偏在艷陽下，雪糕正迅速溶化。結果，還是快快吃完，滿足口腹之欲。
然後，又開始期待下次與富豪雪糕車的再遇。
由細吃到大的富豪雪糕車軟雪糕，很多人或以為它是港產食品。其實富豪雪糕（Mister Softee）是由美國的威廉·康韋（William Conway）和詹姆斯·康韋（James Conway）兄弟，於1956年創立，是美國最大的軟雪糕特許經營公司。
為何富豪雪糕會來到香港？原來跟3位好朋友一次遊英旅行有關。
曾任職雪糕公司的特德‧德魯（Ted Drew）和何敬源，以及米行老闆唐學元到英國旅遊時，看到一個公園內停泊了多部雪糕車，周圍聚滿等候買雪糕的小孩子，因而觸發將雪糕車搬到香港的念頭。
他們購入Mister Softee的香港特許經營權後，在1970年大除夕夜，第一輛富豪雪糕車於荃灣大河道球場正式開業，當時軟雪糕的售價是5毫。開業後吸引了大人細路都來幫襯，當時曾1小時做了800元生意。
富豪雪糕車為何取名「富豪」？選《藍色多瑙河》有何因由？
有人好奇為甚麼叫富豪雪糕？有指創辦人之一的何敬源曾表示，很多人都賣雪糕，我們要做得高級些，所以中文取名富豪。
富豪雪糕車另一特色是那首悅耳的《藍色多瑙河》音樂。每次聽到飄來的音樂，有心人都會懂得循聲追尋而至。
為甚麼會揀這首約翰史特勞斯 （Johann Strauss II）的名曲做雪糕車的音樂？有一個說法是當年車廠曾提供很多樂曲選擇給香港富豪雪糕創辦人，因為對方對這首歌最有印象，便扑搥決定選用，並一直沿用至今。
富豪雪糕車為甚麼只賣雲呢拿軟雪糕？究竟軟雪糕要有幾多圈？
不變的除了富豪雪糕車的音樂，還有它們的雪糕產品。
基於衞生條例，雪糕車上必須安裝一部軟雪糕機、一個洗手盤及兩個冰箱。由於每輛雪糕車只有一部軟雪糕機，所以只可以提供一種口味，就是永恒的雲呢拿味道的軟雪糕。
雲呢拿軟口味也曾受到朱古力和芒果口味的挑戰，但銷量說明一切，最後雲呢拿依舊穩坐富豪雪糕車的銷售第一寶座。
除了軟雪糕外，富豪雪糕車一直提供果仁甜筒、蓮花杯和珍寶橙冰的選擇。
很多人會好奇軟雪糕跟我們平日吃到的硬雪糕有何分別？其實製作原料上，兩者大致上都是脫脂奶粉、脫脂忌廉和雪糕漿組合而成。不過，硬雪糕打製完成後，會進行冷藏，而軟雪糕則是即打即吃，所以較新鮮。所以，富豪雪糕車的車身上，寫上「富豪雪糕每日新鮮為你製造」的宣傳語句。
至於富豪雪糕車的軟雪糕為何特別軟滑，原因是雪糕加入了美國奶粉調配，再加入牛油，使雪糕軟綿滑溜，吃來口感更佳。
不少小朋友購買軟雪糕時，心裏都會渴望有多幾個圈，但其實是有規定的，標準是兩圈半。如果你發現超過標準，你就「賺」了。
富豪雪糕車全港僅14部 遊客景點商場港鐵站也見影蹤
現時全港有14部富豪雪糕車，每天穿梭全港各個地區，或在山頂、尖沙咀天星碼頭、灣仔金紫荊廣場等遊客聚集之地，又或者在商場、港鐵站附近等會找到它們的影蹤。
吃一杯軟雪糕，有時恍如緣份的安排，當遇上時，就要毫不猶豫地捉緊它，走上前買一杯大快朵頤。你會嗎？
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