審計報告揭圖書館「被走數」570萬元 輪候電子書等逾3年 審計署促加快檢視館藏維護國安

審計署昨公布新一份審計報告，揭公共圖書館管理欠妥善。截至今年1月31日，圖書館有約570萬元收費未收回，近七成涉過期罰款，三成為資料遺失賠款；此外，電子書需求大增，5年間增加5倍，然而電子書量增幅大幅落後市民需求，署方抽查發現，借閱電子書輪候時間可長達3.2年。報告又批評康文署兩年來，仍未完成檢視涉及國家安全風險的館藏，促請加快進行。
全港70間公共圖書館、12間流動及3間自助圖書館，截至去年底共有1,520萬本藏書。《港區國安法》生效近3年，公共圖書館曾多次下架懷疑違反《國安法》的書籍。最新審計報告提及，康文署前年起因應投訴和查詢，初步檢視館藏，顯然不利於國安的書籍已經移除，但到今年2月，仍在檢視和跟進，沒有披露下架書籍的數目，審計署促請要盡快進行。
康文署指流程上若接獲投訴，會先暫停有關書籍的借閱服務，再檢視內容，最終確認不利國家安全，會註銷及永久移除。因不時收到投訴，需檢視的書籍一直增加，內容複雜程度各異，難以制訂完成審核的指標時間。新民黨新界東北議員李梓敬認為，若有投訴應在3至6個月內處理，並向公眾及投訴人匯報究竟投訴是否成立，有關書籍有否被移除。經民聯/西九新動力選舉委員會界別議員梁美芬建議，政府可為康文署前線員工提供培訓，協助加快檢閲程序。
電子書需求增 輪候4天至3.2年
「書中自有黃金屋」，惟審計報告指，親身到訪圖書館的人數持續下跌，由2015年3,770萬人次，減至去年的1,190萬人次，跌幅達68%、跌得最急是2020年，當時因應疫情圖書館要關閉，其間電子書使用量大增，由2018年的60萬次，增至2020至2022年約320萬至360萬次，增幅約5倍。
然而電子書量的增幅僅由29萬項增至49萬項，增幅只為67%，未能滿足讀者需求。審計署指，每本電子書有1至15個複本借閱，署方今年2月參照最受歡迎書籍抽查30本，發現其中14本未能即時借閱，已預約人數為1至335人，輪候時間由4天至3.2年不等。審計署建議康文署監察使用量，同時加快落實無人運作模式等措施，鼓勵市民使用圖書館。
康文署回應指，為確保善用公帑，無限制地提供熱門書目並不可行，審慎做法是為每項電子書目設定複本數量上限，而數量視乎圖書館與電子書平台營辦商之間的協議，部分出版商會擔心影響書籍在零售市場的銷量，不願意提供大量額外複本。康文署又指，部分電子書平台的線上閱讀功能，容許讀者在毋須借閱或輪候預約的情況下，亦可在線上閱讀全書。
390萬過期罰款未追回
審計報告又發現，截至今年1月31日，市民尚未清繳的圖書館收費約為570萬元，當中390萬元(68%)為過期罰款、約180萬元(31%)為圖書館資料遺失賠款、約5.4萬元(0.9%)為預約費用，其餘3,000元屬其他收費。審計署指，最長拖欠年數達7年。審計署認為，康文署需要加緊追討尚未清繳的圖書館收費。
審計報告亦提及，公共圖書館新增書籍較計劃時有落差。以成人館藏的中文書籍為例，去年度新增的中文書，較發展計劃預期的總數少了兩成八，但康文署就未有記錄原因。康文署回覆指，其中一個原因是要維護國安，所以揀選時需更多時間，而可供採購的合適書目亦減少。另外，報告亦指，康文署處理新書時間過長，部分程序未有列明處理時間，只有收貨、裝訂及送館及整理，列明要多少工作天處理，但編製目錄、裝箱等就未有列明。