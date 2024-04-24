審計報告｜牙科街症籌額較疫情前減半　部分診所須提早至少7小時輪籌

審計署今日(24日)發表新一份《審計報告》，當中論及「緊急牙科服務和長者牙科護理支援」。報告指，在2018年至2019年度起的5個年度，11間政府牙科診所的派籌數目，由40,322個減少近半至20,337個，同期派籌比率則由92.3%進一步增至99.2%。報告認為市民需求極大，但政府牙科醫生人手嚴重不足，以致未能增加牙科街症服務籌額，建議衛生署應採取措施，加強緊急牙科服務，至少將服務量提升至疫情前約4萬個的水平。

報告又指，衛生署牙科街症服務在每日凌晨12時開始登記病人資料，當初步登記病人數目超出籌額後便會停止，其後再安排病人在服務時段回診所取籌，但審計署發現有4間診所在下午5時已有少量人排隊，輪取翌日凌晨的籌額，即要輪候至少7小時作初步登記；而有3間診所，至晚上10時已有36%至57%的人在排隊，即不少人為確保能做初步登記而提早數小時排隊；另有1間有下午服務的診所，已登記者病人需在上午11時返回診所取籌，以便在同日下午1時半服務時段接受診症。報告認為有需要改善派籌安排。

關愛基金長者牙科服務申請 低

報告亦發現，關愛基金撥款為低收入長者提供免費鑲牙和相關牙科的服務，雖然參與率由2018年至2019年度的10%，增至2022年至2023年度的 20%，但申請人數偏低，部分合資格長者未能受惠，醫衛局解釋是因為合資格長者不願意接受牙科診療，或已鑲有假牙。

另外，報告發現當局與機構簽署服務協議時，亦未有維護國家安全的具體條款，建議需要在服務協議加入維護國家安全的條款。