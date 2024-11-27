審計報告｜長者院舍券機構被揭濫收多收附加費　社署處理申請最長達7個月

審計報告揭長者院舍券問題

社署2017年推出長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃，為需要院舍照顧服務的長者提供額外選擇。但審計署審視3間認可服務機構有關30名院舍券持有人在去年4月至今年3月間收取消耗品項目費用和附帶收費的紀錄，發現有涉及兩間機構的6名持有人被以高於價目表所示價格收取消耗品費用，共多收2,703元，例如就鼻飼用品每月被收取2,086元，而非價目表所示的 1,900元，有4人就沒有列於價目表上的消耗品被收費，例如就特別營養飲品每月被收取2,400元，相關項目收費理據並沒有記錄在案，涉及總額達34,225元。

現時社署會向有相關醫療需要的合資格院舍券持有人入住的認可服務機構發放照顧補助金津貼，支付紙尿片及醫療消耗用品等費用。審計署發現，去年4月至今年3月期間，在上述30名院舍券持有人中，有2名領取照顧補助金津貼的人士仍被院舍收取相關項目費用，例如就血糖監察用品被收取1,125元，合共多收1,155元。而有涉及兩機構的7位院舍券持有人未獲機構提供規定數量的紙尿片。 機構值勤不足率介乎1%至14% 機構人手方面，審計署審視了3間機構於今年3月的員工值勤記錄，留意到2間機構部分員工種類的值勤不足率介乎1%至14%不等，與安老院牌照事務處巡查報告資料相若，但社署的院舍券計劃指引沒有訂明相關程序，而院舍券辦事處就該2間認可服務機構的評核結果亦沒有記錄在案。

而社署就院舍券計劃申請的的處理時間各異，就2022至2024兩個年度共33,179宗已發放院舍券的申請中，截今年3月底，申請時間介乎同日至約7個月不等，平均時間則達43天。審計署亦留意到，社署指引沒有訂明向申請人提供服務簡介和向負責工作員取得統評機制評估結果的時限。 而院舍券設6個月試用期，社署需向院舍券持有人發出通知，要求他們在試用期屆滿前回覆會否繼續參加院舍券計劃，若持有人不曾使用院舍券服務，則會被視為退出計劃，並恢復在中央輪候冊上的原本輪候位置。審計署審視20名院舍券持有人，發現至今年7月，其中40%人仍未收到回條，卻被院舍券系統更新是否繼續參加計劃的決定，以及更新中央輪候冊狀態的日期，為試用期屆滿後的33天至約9個月(平均約為5個月)，其中6人未曾使用院舍券。就有回條的12名院舍券持有人中的9名(75%)，院舍券系統中更新其決定，以及更新其在中央輪候冊上的狀態的日期，為收到回條後的4天至約5個月(平均約為57天)，包括4人未曾使用院舍券。

部分認可服務機構被發現多收長者費用

調整院舍券面額僅5天前通知機構 現時認可服務機構可以院舍券面值為上限，收取每月宿位費用，由社署發放院舍券服務津貼，而院舍券面值每年調整。不過，審計署審視15間認可服務機構記錄，發現今年院舍券面值的調整於今年4月1日起生效，但社署僅於生效前5天才通知機構，並要求於4月12日或之前回覆會否相應調整院舍券服務費用；社署更於4月10日(生效日期後 9天)才通知機構指如有收取高於院舍券面值的床位費，須於4月19日或之前提交床位費表。

而截至今年8月，社署未收到當中11間(73%)的院舍券面值調整回條，又未收到7間更新床位費表，佔收取高於院舍券面值床位費的機構的一半。而已提交更新床位費表的6間機構的回覆延遲70至112天(平均約為83天)。 審計署又審視了10間額外附屬服務費用最高的院舍的合約院舍，發現不同合約院舍就部分類似額外附屬服務收取的價格水平有頗大差異，而就今年的院舍券面值調整而言，社署在4月10日 (調整生效日期後9天)才向合約院舍發出額外附屬服務表，亦沒有設定回覆時限，而截至今年8月， 社署仍未收到2間(20%)機構回覆表格。