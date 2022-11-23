審計報告｜非商用車路試排長龍 電單車路試輪候時間長達257天

新一份審計報告，分析了2015年至年期間，各個駕駛考試中心非商用車輛路試的新考生輪候時間，發現輪候時間大幅延長。例如港島區政府考試中心的電單車實際道路考試輪候時間，由67天延長至257天，增幅為284%，建議採取措施縮短輪候時間等，並建議定期更新駕駛筆試的試題庫。報告又指，考牌主任可以巡查私人駕駛教師，每年巡查次數有顯著差別，建議加強巡查。運輸署署長同意審計署的建議。

審計報告指出，分析了2015年至年期間，各個駕駛考試中心非商用車輛路試的新考生輪候時間，發現輪候時間大幅延長。以港島區政府考試中心的電單車實際道路考試輪候時間為例，由67天延長至257天，增幅為284%。建議採取措施縮短輪候時間，包括重新評估簡化考牌主任報到值勤安排的建議是否可行，並通過採用電子考試表格，增加路試數目。

審計署留意到非商用車輛筆試及的士筆試的試題，在前年曾經更新，但對上一次更新已是2000年，相距20年，期間多年筆試中，試題並沒有涉及交通規例和道路安全相關法例所經修訂的內容，建議運輸署定期更新駕駛筆試的試題庫。