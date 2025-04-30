審計報告｜BUD基金逾半一般申請不獲批等　審計署倡探討減少不獲批數目

審計署發現，接獲並處理超過2萬宗申請，當中分別有53%的一般申請、63%透過「申請易」的申請及60宗「電商易」申請不獲批、被撤回或無法繼續處理。（網站截圖）

審計署發表新一份審計報告，包括審查發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場BUD專項基金。報告認為，相關政府部門可以加快收取全部所需資料及澄清以處理申請，探討盡量減少不獲批、被撤回或無法繼續處理的申請數目，需要加強監察有條件批核的申請，同時關注結果通知書發出後，要相隔長時間才簽訂資助協議。

共批准9830宗申請涉60.5億

審計報告引述當局資料，截至去年底，共批准9830宗專項基金申請，涉及資助金額共60.5億元，約有6500間企業受惠。審計署分析在2021年1月至2024年12月期間接獲的8300多宗般申請，部分個案要長時間才收到申請企業的全部所需資料及澄清，由接獲申請到收到資料的相隔時間介乎2至446天不等。審計署建議工業貿易署署長聯同生產力促進局總裁，查明原因。