寬減烈酒稅 帶來新機遇 第16屆香港國際美酒展 環球美酒匯聚香港

於行政長官李家超發表的最新一份《施政報告》，已將進口價200元以上的烈酒稅調整，200元以上部分稅率由100%減至10%，以促進烈酒貿易，帶動高增值產業發展。而香港貿易發展局將於11月7至9日於灣仔會展中心舉辦第16屆香港國際美酒展，匯聚全球20個國家和地區逾600家展商，不單帶來環球佳釀，更有著名侍酒師為業內人士及公眾提供選酒指南，亦為業界帶來無窮商機。 今屆美酒展除了展出各地的美酒外，亦會透過一連串精彩活動，提升業界和公眾對美酒的專業知識。在今屆參展的逾600家展商中，中國內地白酒及各地烈酒的參展商數升幅明顯，中國今年整體參展規模較去屆上升六成。而海外展商則包括來自歐洲的白俄羅斯、捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、意大利，以及波蘭和英國；來自美洲的加拿大、阿根庭、墨西哥、智利及美國；亞太地區則有來自日本、澳洲和菲律賓的展商，還有南非展商，帶來各地不同佳釀。 環球精選佳釀及佐酒美食 展會上有各式各樣的美酒，包括傳統舊世界和新世界的佳釀、中國內地的萄葡酒和白酒、日本的清酒和燒酎，還有伏特加、白蘭地，以及愛爾蘭館和日本館帶來多款威士忌。其他還有多款美酒，包括：

珍酒 珍30 (展位3D-C15) | 這款珍酒高檔年份酒系列核心產品採用傳統醬香型白酒發酵工藝精心釀造，選用陶壇珍藏的特優級基酒及醬香老酒勾調而成，醬香濃郁，空杯留香持久。

2019 意大利熔岩酒莊Scaira Etna 海拔760紅酒 (展位3D-A06) | 來自於香港首位釀酒師StefYim在義大利西西里島Etna火山上建立酒莊和葡萄園的的傑作。嚴選來自海拔730至770米酒莊的葡萄釀成的極品。

Sake Z (展位3C-C15) | Sake Z自助品飲系統為傳統清酒注入科技元素，為愛好品酒的您，帶來不一樣的品酒體驗。

Wabi Sabi Gin (展位3D-A09A) | 榮獲英國2024年4月手工琴酒月度殊榮，吸引了超過40,000名成員。一款琴酒透過精心提取的植物精油製作，營造出層次豐富的風味和悠長的餘韻，融合了包括當地種植的柑橘香草和來自島根縣玫瑰在內的13種植物。

2023 Silvaner trocken Anna-Lena (展位3E-A02) | 這款葡萄酒由一家成立於德國的1591年的酒莊精心調製，透過在不銹鋼罐中進行細心的發酵以及選擇最優質的手工採摘的金黃色葡萄，保留了其清新、充滿活力的果香，並保持了清澈爽利的特點。

手切純種黑毛豬火腿，橡果餵飼，最少48個月風乾 50克 (展位3C-D21) | 在火腿師傅全心全意的照料下，製作出一種香氣濃烈、味道濃郁、有回甘的火腿。這種火腿採用來自伊比利黑豬的後腿而且風乾時間最少有48個月。

展會並設佐酒美食的「美酒之友」專區，還有部分展商會展示酒類教育及培訓等推動酒業發展的配套服務。 美酒展舉行期間已安排了連串精彩節目，包括由世界級葡萄酒大師、侍酒師或業界專業人士主講的「品酒分享會」、試酒會、酒類行業會議，讓與會者品酒之餘，亦會分析各地市場美酒業界的發展趨勢。今年美酒展更會舉辦首屆「侍酒師精選推介」，由三位著名侍酒師Arnaud Bardary MS、Carlito Chiu以及榮獲國際侍酒師協會「世界最佳侍酒師大賽2023」季軍的侍酒師Reeze Choi，親自挑選他們個人推介酒品名單，為業界及大眾帶來選購指南。

葡萄酒大師及業內專家 分享品酒知識 美酒展更請來Debra Meiburg及Jennifer Docherty兩位葡萄酒大師分別主持多場活動，Debra Meiburg將聯同多位重量級講者參與葡萄酒行業會議，探討Z世代及千禧世代對酒類消費趨勢及喜好。Jennifer Docherty則會於品酒會分享盲品美酒的專業知識與技巧。還有由《酒經月刊》雜誌主辦、資深酒評家、葡萄酒作家及總編劉致新主持的研討會，亦請來多位行業專家一同探討香港烈酒市場的發展、行業展望和稅制影響等議題。 美酒展期間更會舉辦國泰香港國際美酒品評大賽2024頒獎典禮、和酒大賞2024、HK Best Spirits Awards 2024、2024香港十大配酒餐廳頒獎典禮、香港國際調酒大賽2024等多場酒類相關比賽、評審和頒獎禮。美酒展最後一天(11月9日)指定展區「Wine Fiesta」將開放予公眾人士參觀，18歲以上人士可購票入場，門票正價每張200港元，憑票可在「Wine Fiesta」專區品嚐及購買來自世界各地不同種類以及未有於市面發售的美酒，也可按個人口味到不同試酒區品嚐和選購美酒，大會亦將安排了多場向公眾開放的活動，例如葡萄酒大師Debra Meiburg將主持關於氣泡酒的研討會；港人釀酒師Stef Yim將親臨會場，與參加者分享他的釀酒之路和心路歷程。 還有由三位來自不同領域的專家一起探討侍酒師的職業發展路徑的研討會。供參加展會的市民於展會網站登記參與。大會更請到蘭桂坊的代表為美酒展特調「HK & Suit」雞尾酒，使用了熱情果和日本Akori Gin等材料，可以在「Wine Fiesta」專區內的「HKTDC x LKF Cocktail Festival」購買。