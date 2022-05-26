封區檢測︱粉嶺華心邨華冠樓被圍封　北區荃灣多處污水檢測陽性

政府在今日(26日)下午4時半起，對粉嶺華心邨華冠樓進行圍封強檢。政府表示，目標是在明早約9時完成有關行動。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午4時30分起限制在粉嶺華心邨華冠樓（不包括位於地下的幼稚園）內的人士，須接受強制檢測。政府目標是在明日上午約9時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
政府將在區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。「受限區域」內，14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。
政府將於北區及荃灣派21萬快測包
另外，政府又表示環境保護署與渠務署在北區及荃灣區採集的污水樣本中，驗出對新冠病毒呈陽性，而且病毒量相對較高。房屋署及當區的民政事務處將會陸續有關地點的居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。
有關的地點包括被封區的華心邨，還有北區嘉福邨、暉明邨、欣盛苑、嘉盛苑、花都廣場、昌盛苑、百福花園、豪峰嶺、廣福苑、畫眉山村、禎祥園、山翠苑及富康園。以及荃灣的梨木樹邨、梨木樹（一）邨、梨木樹（二）邨、縉庭山、昇柏山、油麻磡村、中葵涌村、大白田村、上葵涌村、海壩新村第二段、石圍角新村、二陂圳新村及古坑村。