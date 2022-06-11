封區檢測︱荃灣象山邨樂山樓圍封　觀塘翠屏南邨污水呈陽性

政府在今日(11日)下午宣布，對荃灣象山邨樂山樓進行圍封強檢。區內居民須於今晚11時前接受檢測，並預計在明早10時完成行動。另外，政府指在觀塘翠屏（南）邨的污水檢測到陽性結果，將於該處派發4萬個快測包。

政府宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），在今日下午5時起，限制荃灣象山邨樂山樓（不包括位於地下及四樓的非住宅單位）內的人士須接受強制檢測。受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府表示，目標是在明日上午約10時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

另外，任何於2022年6月5日至11日期間曾身處荃灣象山邨樂山樓內超過2小時的人士，亦須在6月13日或之前接受強制檢測。

最新180萬劑BioNTech疫苗抵港

政府又表示，環境保護署及渠務署在各區採集污水樣本進行檢測，並在觀塘翠屏（南）邨檢測到污水呈陽性的結果。房屋署將會向居民、清潔員工及物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

而復星醫藥今日已將BioNTech製造，於德國廠房封裝的最新一批約180萬劑復必泰疫苗付運抵港。