將恢復安排公務員到內地培訓 楊何蓓茵：近兩年公務員空缺增加

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（20日）討論《財政預算案》中，有關公務員事務的事宜。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府過去兩個年度均落實公務員編制零增長，預計下年度能夠維持零增長的目標；到2024年3月底，公務員編制仍為約19.7萬個職位。不過，隨著退休人數增加，退休金支出亦相應增加，現階段估計退休金開支在10年後才會逐步下降。她又指出，近兩年公務員空缺增加，政府會加強招聘；今年將恢復安排公務員到內地培訓，學習國家事務和交流。

楊何蓓茵：將不定期演練「全政府動員」

委員會上又討論「全政府動員」應急機制。楊何蓓茵表示，上月中的首次演練，所有部門均可在3小時內知會1萬名第一更人員，900人亦能按時抵達實地演練的地點，形容表現良好。她指，效率促進辦公室已制定預案，有需要時會徵集不同部門的熱線人員，提高熱線服務量，而物流服務署在疫情期間經歷重大測試，相信會汲取經驗靈活應變。

楊何蓓茵指，各部門須預先編製更表，認為部分部門打算首次動員後才更換人選的做法不理想，重申當局會不定期演練，不希望特定人員的輪值時間過長，但她不透露演練頻密程度。她又指，每次動員均會預留數小時通知，若公務員故意不理會或不出現，會嚴肅跟進，包括紀律處分，部門亦應制定休假人員的替補名單。



